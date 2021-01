Il passe de deux étoiles au Bib gourmant : le Guide Michelin adhère au nouveau concept du Saquana à Honfleur

Le Bib gourmant récompense de bonnes petites tables qui propose au moins un menu ne dépassant pas 35 euros. C'est le cas du Saquana à Honfleur dont le chef Alexandre Bourdas avait décidé de changer complètement de concept après le confinement. "Je savais que je ne voulais pas avoir un restaurant gastronomique toute ma carrière, explique-t-il, mais le premier confinement a accéléré les choses". Envie d'une cuisine moins guindée, plus humaine, d'un lieu plus social et plus convivial.

Clientèle traditionnelle un peu perdue... ici le chef est en T-shirt !

Le resto "nouvelle formule" a rouvert en septembre, sur des journées complètes, du petit déjeuner au bar à tapas japonais le soir. Avec un succès immédiat, il affiche complet.. et une clientèle traditionnelle parfois un peu perdue. "Il y avait toujours les deux étoiles sur la façade, des clients arrivaient en tenue de soirée, ce qui est normal, sourit Alexandre Bourdas, mais ils ne s'attendaient pas à se retrouver dans un lieu plus animé, plus bruyant, où le chef est en Tshirt...!"

Les inspecteurs du célèbre guide rouge eux ne s'y sont pas trompés

Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour venir découvrir le nouveau lieu, puisque le restaurant n'a été ouvert que six semaines, avant le nouveau confinement. "Mais ils ont compris ma démarche, là où je voulais aller". Et ça fait bien plaisir à Alexandre Bourdas, qui à 49 ans, le vit comme un nouveau départ. "Normalement dans l'histoire d'un restaurant, on commence par décrocher un Bib gourmant. Nous au bout de sept mois d'ouverture, on avait déjà une étoile, puis deux. Là on repart de zéro, on est comme de nouveaux entrepreneurs, c'est une page blanche à écrire, c'est l'histoire de la vie" conclut-il.