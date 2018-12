"Il passe de la pommade !" : en Seine-et-Marne, les gilets jaunes jugent "insuffisantes" les annonces d'Emmanuel Macron

"Il passe de la pommade hein !" s'esclaffe Alexandro. Il a décidé de réunir une dizaine de "gilets jaunes" dans son commerce, en Seine-et-Marne, pour regarder l'allocution du président de la République. Emmanuel Macron a décrété "l'état d'urgence économique et social" dans une allocution lundi soir et a annoncé plusieurs nouveaux gestes pour apaiser les gilets jaunes, deux jours après le quatrième samedi de manifestations.

"Ce n'est pas très convaincant. Pour moi, je pense que ça ne sera pas suffisant, et les 'gilets jaunes' attendent un peu plus", lâche Alexandro. "Il faut que la classe moyenne aussi puisse finir les fins de mois sans se poser la question de savoir comment ils vont faire le mois prochain."

Il y a des mesures qui me paraissent pas mal, mais ça va concerner encore les petits travailleurs, et ceux qui travaillent un peu plus, ils n'ont le droit encore à rien — Alexandro