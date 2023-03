"Il se fout de la gueule du monde", les militants CGT réunis à Pau n'ont pas voulu écouter Emmanuel Macron  

L'Union locale Pau Banlieue de la CGT appelait ce mercredi midi à un "gueuleton de censure", une "motion de garbure" pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. 70 militants des différents secteurs mobilisés et en grève reconductible contre la réforme des retraites souhaitaient montrer leur détermination à aller jusqu'au retrait de la réforme.

A 13h, rares sont ceux qui ont jeté une oreille aux déclarations d'Emmanuel Macron, interviewé dans les journaux de 13h de TF1 et France2 . "On sait qu'il ne va rien annoncer de spécial," indique Laurent Sanchez le secrétaire CGT chez Total qui explique qu'il n'y a plus rien à attendre de ce président. "En plus, c'est une honte," indique Laurent Sanchez, "il le fait à 13h, tous les salariés et tous les travailleurs ne peuvent pas l'écouter, il ne va parler que pour son électorat. Ça veut dire qu'il se fout de la gueule du monde. C'est un irrespect des syndicats et de la population."

70 militants de la CGT ont partagé quelques saucisses sur la place d'Espagne à Pau © Radio France - Yannick DAMONT

A coté de la plancha qui cuit les saucisses : "Ça ne ne nous coupe pas l'appétit", explique Fabrice Benoit, secrétaire général CGT des territoriaux sur l'Agglomération paloise. "Il veut imposer cette loi alors que 90% de la population y est opposée, il n'écoute pas son peuple et ce que dit la pression de la rue. C'est honteux mais je suis persuadé qu'on va réussir à faire retirer cette réforme. Il faut effectivement une réforme pour les retraites mais pas celle-là," explique le responsable syndical. "Il faut une réforme qui va dans le sens des travailleurs et pas une réforme qui va dans le sens de ceux qui ont déjà tout le pognon."