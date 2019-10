Extinction des lampadaires la nuit, dans les rues de Bouchage en Isère

Depuis le début du mois d'octobre, il n'y a plus d'éclairage public la nuit dans la petite commune du Bouchage (Isère). Une décision du conseil municipal pour faire des économies mais aussi pour garantir le sommeil des 633 habitants.

Le Bouchage, France

Depuis le début du mois d'octobre, à Bouchage, petite commune du nord-Isère, c'est l'extinction des feux à minuit pour les 62 points lumineux. L’éclairage public ne se rallume qu'a partir de cinq heures du matin. Des conditions idéales pour regarder les étoiles.

"Madame le Maire, cette nuit j'ai été envoûté par la voûte céleste. Le spectacle magnifique, la grande ours apparaissait proche et sereine", c'est le message qu'Anne Pourtier, la maire, a retrouvé dans sa boite mail.

Des économies d'énergie

Ce choix devrait surtout permettre de faire entre 40 et 50% économies sur la facture d’électricité pour cette commune de 633 habitants. _"_a commune avait déjà fait diminuer son budget éclairage public de 668,37 euros en deux ans, entre 2014 et 2016, en limitant simplement les dépenses inutiles.

A l'heure où l'argent public se fait rare, il faut trouver des solutions pour réaliser des économies. - Anne Pourtier, maire du Bouchage

Une décision qui tient a cœur à la maire de Bouchage : "C'est le rôle des élus d'économiser l'argent public" © Radio France - Nina Valette

Mieux dormir

En plus des économies, la maire de la commune répond a une demande des habitants du Bouchage. L’éclairage public gêne en effet les nuits de certains administrés. "Depuis des années, le rythme naturel jour/nuit n'existe plus a cause de omniprésence de lumière. Il faut revenir aux fondamentaux, essentiels à l'humain", insiste l'élue.

Mais quelques craintes subsistent quand même : le manque de lumière ne va t-il va augmenter le nombre d'accident de la route ? Pour en savoir plus, la Mairie de Bouchage a souhaité que cette décision soit précédée d'analyses en concertation avec la Gendarmerie Nationale et le Département de l’Isère.

D'après les résultats, il s’avère qu'il n'y a pas de "corrélation entre l'extinction de l'éclairage public et les accidents de la route". Et d'après la Gendarmerie Nationale, 80% des cambriolages ont lieu en journée lors de l'absences des occupants.

Les Boucharants et les Boucharantes peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles, dans l'obscurité.