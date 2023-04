"Il va falloir relancer l'activité dans le centre ville de Rennes" explique la présidente du Carré Rennais

Alors qu'une 11ᵉ manifestation contre la réforme des retraites est organisée à 11h ce jeudi à Rennes, les commerçants du centre-ville sont inquiets. Laurence Taillandier, la présidente de l'association Carré Rennais, fait le point sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : comment se sentent vos adhérents à quelques heures de cette nouvelle journée d'action ?

Laurence Taillandier : Eh bien, je vais vous dire qu'il y a déjà beaucoup d'appréhension parce qu'on a déjà eu un petit message entre nous. On communique sur WhatsApp en interne, entre commerçants et déjà, on savait qu'à 8 h ce matin, il y avait un groupe d'une centaine de jeunes qui déambulaient dans la ville, peut être avec des intentions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Donc oui, l'inquiétude est grande et c'est la 11ᵉ journée. Hier, on sait que sur le plan politique, on n'a pas pu trouver d'issue. Donc, que va être la journée d'aujourd'hui ?

Est-ce que des magasins n'ouvrent pas les jours de manifestation ?

Je connais certains magasins qui systématiquement ferment maintenant les jours de grève, ne voyant absolument personne dans leur commerce, dans leur rue. Donc oui, certains magasins fermaient complètement, mais il y en a peu. La plupart ouvrent et attendent de voir les manifestations se passer au plus près de leur rue pour, à ce moment-là, fermer.

Avez-vous fait déjà un bilan de la casse, éventuellement des agressions qu'ont pu subir vos adhérents ?

On n'a pas fait une remontée exacte, mais on sait que de nombreuses de vitrines sont bâchées par ces grandes plaques de bois. Autre constat que nous avons fait, c'est la baisse du chiffre d'affaires et la baisse de fréquentation de la ville. La plupart des commerçants du centre-ville affichent au mois de mars de -40 % à -60 %.

Pour chaque journée d'action ? Ou sur l'ensemble du mois de moyenne ?

Pour l'ensemble du mois en moyenne. Parce que chaque journée difficile entraîne derrière à nouveau des inquiétudes pour ceux qui avaient l'intention de venir, qui se posent des questions sur les conséquences de la manifestation. Est-ce que la ville va être accueillante ? Il va falloir vraiment qu'on se remonte les manches et qu'on arrive à faire retrouver le chemin de la ville aux clients.

On sait qu'il y a eu des pillages de boutiques à Rennes. Est-ce que certains de vos adhérents veulent être protégés aujourd'hui quand il y a des manifestations ?

Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a des endroits très névralgiques. Il y a eu beaucoup de magasins, entre quinze et vingt commerces où l'immobilier ou autre ont été pillés de l'intérieur. Donc il est vrai que ceux qui ont connu des récidives et qui sont la cible en effet de certains extrêmes, demandent particulièrement des protections.

Et en termes de maintien de l'ordre, c'est suffisant selon vous ? Ou peut-être qu'à l'inverse, vous trouvez que la police est trop présente et qu'elle peut aussi éloigner vos clients ?

Non, au contraire. On pense que la protection policière est une protection pour nous tous, pour les biens et les personnes, y compris les gens qui viennent en centre-ville. C'est plus rassurant de se dire qu'à un moment donné il y aura une contenance et qu'il n'y aura pas trop de débordements. C'est le but que nous essayons d'atteindre. Et hier, nous étions à la préfecture, nous avons échangé avec les services et nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, il va y avoir suffisamment en principe de CRS pour protéger certains endroits de la ville.

Qu'en est-il des discussions avec la mairie de Rennes ? Elles existent ?

Nous avons quelques échanges. Nous sommes en devenir pour en avoir davantage. Nous avons absolument leur empathie par rapport à ce que nous vivons. Mais maintenant, il va falloir passer à une phase plus efficace de travail pour voir de quelle manière on peut relancer l'activité dans le centre-ville.