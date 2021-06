"Il faudra peut-être revaloriser les salaires" pour l'UMIH dans la Loire face à la pénurie de serveurs

France Bleu Saint-Étienne Loire : Aujourd'hui, ce ne sont plus les restaurateurs qui ont la main sur leur propre marché de l'emploi ?

Alexandre Cipriani, président de l'UMIH dans la Loire : C'est sûr. C'était déjà très tendu avant la crise du Covid mais ça s'est encore tendu un petit peu plus. Effectivement, on n'a plus la main. Les salariés de la restauration avaient la possibilité de travailler pendant le chômage partie. Certains se sont dirigés vers des nouveaux métiers et cela leur a probablement plus et ils ont quitté les métiers de la restauration.

Justement, qu'est ce qu'ils vont chercher ailleurs ?

Nous, on travaille le soir, on travaille le weekend et ça permet d'avoir une vie plus clémente si on a des horaires normaux.

Comment convaincre aujourd'hui avec cette image d'un travail exigeant des futurs salariés de rejoindre le monde de la restauration ?

On a une source inépuisable de travail. On aura toujours du boulot. Les gens sont tellement contents de nous retrouver. C'est vrai qu'on est sur un pic d'activité. C'est quand même un métier sympa. On est proche des clients. On travaille dans des cadres agréables. A nous de revaloriser nos métiers.

Peut être en formant un petit peu plus facilement, de manière un peu plus flexible, ces futurs salariés ?

Il faut faire des formations un peu plus sympas ou plus courtes. Aujourd'hui, un serveur en brasserie n'a pas besoin d'une formation de deux ans. Je pense qu'en quelques semaines, on peut former quelqu'un qui est motivé et en faire un super serveur.

Le plus important aujourd'hui c'est la motivation ?

Oui, si on a des gens polis, propres et sympathiques, nos métier sont faits pour eux. La motivation, c'est vraiment le point principal.

Est ce que cela rebat les cartes d'une manière durable sur le rapport qu'on va avoir avec le marché de l'emploi dans la restauration ?

Oui et il va falloir revaloriser, peut être aussi au niveau des salaires. Aujourd'hui, on trouve d'autres façons de travailler. Il y a cinquante ans en arrière, les serveurs étaient payés au pourcentage et c'est peut être des choses qui reviennent. On voit déjà quelques brasseries qui travaillent comme ça. Pour motiver les gens, ils prennent un petit pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils réalisent sur les tables dont ils ont à s'occuper. Ça fait partie des choses qui sont en pourparlers pour vraiment revaloriser nos métiers.

Un bilan sur cette reprise des cafés, des restaurants depuis quelques jours maintenant. Quand on se balade, que ce soit à Saint-Étienne, à Roanne, à Saint-Chamond, au Puy en Velay, on a l'impression vraiment que les terrasses ne désemplissent pas.

Tout le monde est très content de cette reprise. Les débordements que je craignais n'ont pas eu lieu. Tout a l'air de bien se passer en respectant au maximum les règles. Aussi bien les consommateurs que les professionnels, tout le monde est très content.

Il y a eu quelques petits rappels car certains se sont un petit peu trop étendus ?

Au niveau des distanciations des tables, il y a eu quelques rappels à l'ordre mais apparemment, il y a aussi un petit peu de clémence. Tout a l'air de bien se passer. La météo est maintenant avec nous, donc c'est super.

Et la météo va vous accompagner, sans doute durant tout cet été. Est ce que vous imaginez que les fermetures estivales auxquelles on est habitué vont avoir moins lieu ? On va plus travailler cet été pour essayer de rattraper un peu le chiffre d'affaires ?

On va plus travailler, oui, peut être avec des fermetures un peu plus courtes, mais après tout le monde a accumulé des jours de congés, donc il va falloir les prendre aussi bien dans nos métiers que chez nos clients. Donc, il y aura de toute façon toujours ce creux autour du 15 août.