Il vivait à plus de 400 km de son travail, la cour d'appel de Versailles confirme son licenciement

C'est une situation qui peut paraître ubuesque mais qui pourrait être amenée à se reproduire, d'autant plus avec l'essor du télétravail et l'expatriation des habitants des grandes villes vers les zones rurales. Ce vendredi 22 avril on a appris que la Cour d'appel de Versailles a confirmé le licenciement d'un salarié d'une entreprises des Yvelines qui avait déménagé ... dans le Morbihan.

Licenciement pour faute

L'homme avait été embauché en septembre 2015 en tant que responsable technique d'une entreprise située à Carrières-sur-Seine dans les Yvelines. Trois ans plus tard, en 2018, il avait déménagé à plus de 400 kilomètres, dans le Morbihan. L'année suivante, en 2019, l'homme est licencié pour faute. Son employeur lui avait demandé de revenir vivre en région parisienne, mais l'homme n'avait semble-t-il pas obtempéré. L'employeur a donc justifié le licenciement "en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop éloigné de ses lieux d'activité professionnelle et en violation des stipulations de son contrat de travail".

La justice confirme deux fois ce licenciement, explications :

Une première fois, en 2020, le conseil des prud'homme de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines donne raison à l'employeur. La Cour d'appel de Versailles l'a donc confirmé dans un arrêt rendu le 10 mars dernier.

De son côté, le salarié avait avancé plusieurs arguments, expliquant notamment ne jamais avoir été en retard à son travail depuis son installation en Bretagne, et que ce déménagement n'avait pas entraîné d'allongement de son temps de trajet. Il avait également fait appel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui protège "le libre choix du domicile".

Des arguments repoussés par la justice qui a rappelé le devoir de l'employeur d'assurer la préservation de la santé et de la sécurité du salarié. La Cour d'appel de Versailles a estimé que le salarié est parti trop loin pour pouvoir effectuer "raisonnablement les missions imparties". Les juges ont aussi pris en compte une demande faite par le salarié avait, par mail, demandé sa mutation en Bretagne au regard de la fatigue générée par les trajets.