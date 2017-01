Il y a 300 323 habitants au Pays Basque très exactement !

La barre des 300.000 habitants est franchie au Pays Basque. 13 473 habitants de plus en 5 ans. Ce sont les chiffres officiels de l'institut national de la statistique et des études économiques.

La barre des 300.000 habitants est dépassée au Pays Basque. L'INSEE vient de publier les chiffres du recensement effectué en 2014 et qui servira dorénavant de population légale pour les 158 communes du pays basque : 300 323 habitants. Ça nous fait une augmentation de près de 5% et de 13 473 habitants en 5 ans.

La communauté d'agglomération du Pays Basque qui a vu le jour ce 1er janvier est la 2ème plus importante de Nouvelle Aquitaine (derrière Bordeaux)

La côte basque reste évidement la plus attractive. Globalement, il y a de plus en plus de Bayonnais (48.178), toujours autant d'Hendayais, Luziens, et Angloyes, mais de moins en moins de Biarrots ( -700 en 5 ans). Le pays basque intérieur se vide aussi. Tous les chefs de cantons perdent des habitants : Mauléon, Baïgorry, Garazi, Saint palais...

Ce sont les petites villes de la couronne Bayonnaise qui bénéficient de cette attractivité

Villefranque, Larressore, ou Biriatou ont par exemple une croissance de près de 20%.

Arhansus détrône Lichans Sunhar et devient le plus petit village basque avec 70 habitants

Et puis il y a des surprises, comme la croissance exponentielle et exceptionnelle à Berrogain Laruns, en Soule : +58% depuis l'ouverture de l'internat du Lycée agricole privé. Preuve de la limite des statistiques, puisque dans ses calculs, l'INSEE fait un ratio des élèves internes.