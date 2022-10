Il y a 50 ans, le premier Airbus décollait dans le ciel toulousain

Cela fait cinquante ans qu'Airbus a fait décoller son premier avion. L'avionneur toulousain a fêté, ce vendredi, les cinquante ans de l'A300 B, premier avion bimoteur qui marque le premier chapitre d'une incroyable saga. Lors de cet envol historique, du 28 octobre 1972 à 10h39 à Saint-Martin-du-Touch sur le site de l'Aérospatiale, la foule des grands jours était réunie, 2.000 invités venus de toute l'Europe.

ⓘ Publicité

Pour célébrer ce jour, une journée spéciale a été organisée ce vendredi 28 octobre au musée Aéroscopia de Blagnac avec les principaux acteurs de l'époque comme Barbara Kracht (ex vice-présidente de la communication Airbus), Pierre Baud (ex-pilote d'essais), Ange Ortega (ex-ingénieur programme A300), Philippe Jarry (ex-directeur de la stratégie avions Airbus) et Pascal Vialleton (ingénieur en chef A300).

Ils ont participé, devant une centaine de personnes, à une table ronde pour raconter l'aventure A300 B.

Le début de la saga Airbus

Le 28 octobre 1972, Max Fischl (commandant de bord) et Bernard Ziegler (directeur des essais en vol), Roméo Zinzoni (mécanicien navigant) et les ingénieurs Pierre Caneill et Gunther Scherrer lancent le premier gros-porteur, biréacteur construit par Airbus. Après un vol parfaitement maîtrisé, seul un fort vent latéral, proche des limites extrêmes nécessaires pour l’obtention de la certification a contraint Max Fischl à un atterrissage qui est resté dans toutes les mémoires.

"Tout ce qui est arrivé chez Airbus, c'est le résultat de ce premier avion." — Ange Ortega

L'A300 B a marqué le premier chapitre de la saga Airbus raconte Ange Ortega, ex-ingénieur du programme de l'A300 : "Tout ce qui est arrivé chez Airbus, c'est le résultat de ce premier avion. Si celui-là n'avait pas marché, tout était terminé. L'industrie aéronautique européenne n'aurait jamais existé".

loading

Ange Ortega, ex-ingénieur programme A300 © Radio France - JMM

Les compagnies frileuses au départ

Avant 1972, les avions étaient conçus avec trois ou quatre moteurs. L'A300 B, bimoteur, a révolutionné le marché explique Pierre Baud, ex-pilote d'essais qui a fait partie des premiers à le piloter : "On savait dès le départ que cet avion était dans un créneau qui était le seul, c'est-à-dire un bimoteur. On savait que les compagnies aériennes étaient un petit peu reluctantes de changer de philosophie. Elles considéraient qu'avec autant de passagers à bord, il fallait au moins trois moteurs."

"C'est grâce à l'américain Frank Borman que les compagnies aériennes ont fait confiance à l'A300 B." — Pierre Baud

L'A300 B, capable de transporter 250 passagers, a connu des débuts commerciaux laborieux. "Au bout de six mois, Frank Borman [ancien astronaute américain devenu président d'Eastern Air Lines, ndlr], qui était très respecté, a intuité qu'un bimoteur était moins cher, consommait moins de pétrole et que les coûts de maintenance étaient réduits." L'A300 B est alors commandé par les compagnies, environ 500 exemplaires au total.

loading

Pierre Baud, ex-pilote d'essais © Radio France - JMM

L'A300 B, dans une version adaptée, est à voir toute l'année au musée Aéroscopia de Blagnac qui est ouvert tous les jours. Vous pouvez visiter l'intérieur de l'appareil.