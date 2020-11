Il y a huit fois plus de pauvres en France qu'il y a 40 ans d'après le Secours Catholique de Bourgogne

Chaque année, le Secours Catholique publie son "Etat de la pauvreté en France." En Bourgogne, 1600 situations budgétaires ont été passées au crible, et d'après Chantal Sur, la présidente de l'association dans la région , la grande majorité des bénéficiaires vivent avec moins de 9 euros par jour et par personne une fois que les charges comme le loyer ont été payées.

"En quarante ans, tenez vous bien, la pauvreté a été multipliée par huit, que ce soit en France ou en Bourgogne", se désole Chantal Sur. "La plupart des gens qui viennent nous voir, ils ont entre deux et neuf euros par jour et par personne pour payer tout ce qui est santé, nourriture ou vêtements. Il ne reste plus rien pour les loisirs."

Crise sanitaire et précarité

Et si le rapport publié par le Secours Catholique s'appuie sur des chiffres qui datent de 2019, Chantal Sur affirme que la crise sanitaire ne va faire qu'empirer les choses : "dans les quatre départements bourguignons, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir. Si bien qu'on réfléchit à mettre en place des paniers-repas pour eux." Elle détaille aussi la situation de jeunes entrepreneurs qui du jour au lendemain ont tout perdu ou de ceux qui jusque-là se débrouillaient avec des petits boulots : "mais des petits boulots, il n'y en a plus. Ceux qui étaient sur le fil du rasoir ont fini par basculer aussi."

La crise sanitaire a aussi mis à jour l'isolement des personnes précaires. "On s'en était déjà rendus compte avec le premier confinement. On est dans un territoire rural, et les gens se retrouvent très vite isolés. Alors avec nos bénévoles et nos salariés, on a mis en place tout un réseau téléphonique pour donner des conseils, apporter de l'écoute ou remonter le moral. On ne le faisait pas avant, pas autant en tout cas."

Vers un revenu socle ?

Pour la présidente du Secours Catholique en Bourgogne, l'accompagnement dans la durée doit se faire par la création d'un revenu socle. L'association préconise un revenu minimum de 900 euros par mois pour tous, "et contrairement au RSA, il serait ouvert aux plus jeunes, aux 18-25 ans, parce que les familles aujourd'hui n'ont plus les moyens de les aider." D'après Chantal Sur, cette proposition déjà présentée plusieurs fois au gouvernement serait à l'étude : "je pense qu'on s'achemine vers sa mise en place."