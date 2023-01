Il y a aujourd'hui 250 emplois vacants dans le numérique dans les Alpes-Maritimes

Fabien Paravisini, expert régional Pôle Emploi dans le domaine du numérique lance un appel : le secteur recrute à tour de bras en ce moment ! "C'est un secteur qui se tient très bien, les enquêtes de besoin de main d'oeuvre nous disent qu'il y a 1500 à 2000 postes à pourvoir chaque année." Dans le détail, "Développeur, c'est 60% des emplois. créer des sites, des logiciels. Et après il y a tout les métiers autour. La structure, l'administration réseau, les projets, le test."

"Les entreprises ont besoin de compétences rapidement, elles cherchent des gens formés"

Si vous envisagez aujourd'hui une reconversion dans un domaine porteur, c'est une option à envisager confirme Fabien Paravisini. "C'est un secteur très en tension. Tout le monde cherche les mêmes profils au même moment. L'éducation nationale a son rôle à jouer et nous on essaye aussi de compenser avec des formations. On travaille de concert avec les partenaires et les entreprises."