Il y a des emplois à pourvoir dans l'Yonne

Auxerre

Un emploi sur deux est proposé dans les services ou l'industrie agroalimentaire. Le département a aussi besoin d'aides à domicile ou d'employés de libres services. Des postes que les entreprises ont parfois du mal à trouver

La moitié des offres d'emplois proposés dans l'Yonne sont des CDI explique Yves Hutin, le directeur territorial de pôle emploi Nievre-Yonne : " les secteurs qui sont _les plus recherché_s sont ceux de l’industrie au sens large, des postes d'usineur, chaudronnier, opérateur de production , également les offres d'emploi d'employés de libre service qui sont en augmentation et puis d'une manière générale tous les métiers du service qui représentent quasiment une intention d'embauche sur deux."

Le diplôme n'est pas forcément le plus important

Pourtant, les demandeurs d'emploi ne se bousculent pas. Problème d’éloignement géographique, de salaire peut-être mais surtout selon Yves Hutin parce qu’ils estiment ne pas avoir les compétences requises pour le poste or le bon profil ce n'est pas forcement avoir le diplôme qui convient. De plus en plus, et c'est un grand changement dans le recrutement, le savoir être est pris en compte : " huit employeurs interrogés sur dix interrogés considèrent que les compétences comportementales , la capacité à _travailler en équipe_, respecter les consignes, arriver à l'heure au travail, sont des éléments plus importants que les compétences techniques qui vont s'acquérir par la formation initiale ou continue. "

Un retour au travail pour 20 000 personnes l'an dernier

Les formations ont permis l'an dernier dans l' Yonne à 20 000 personnes de retrouver un travail selon le directeur territorial de pôle emploi.