"Il y a des primes pour ceux qui tuent le plus" : Chris, un ancien employé de l'abattoir Sobeval, témoigne

Il a démissionné le 20 février, jour de la diffusion de la vidéo de l'association de protection animale L214. Lors de la manifestation organisée à Périgueux pour demander la fin de l'abattage des animaux sans étourdissement, Chris, un ancien employé de l'abattoir Sobeval, a pris le micro.

Chris, un ancien employé de Sobeval, témoigne au micro de France Bleu Périgord Copier

Même s'il n'a pas voulu divulguer son nom de famille, il a décidé de témoigner à visage découvert sur les conditions de travail sur la chaîne d'abattage : "La barbarie, l'égorgement, le réveil d'animaux sur les chaines de dépeçage, ce n'est pas normal."

Son intervention terminée devant la centaine de manifestants venus pour l'occasion, Chris a les larmes aux yeux : "J'ai vu des animaux le cou tranché, vomir par la gorge. Ce sont des choses que l'on n'oublie pas. Compte tenu de mes valeurs, je ne pouvais pas continuer à travailler."

Une prime pour celui qui tue le plus

Le jeudi 20 février, une vidéo de L214, tournée entre novembre et décembre 2019, est publiée sur internet. Elle dénonce des erreurs dans l'étourdissement des veaux et de mauvaises pratiques pour l’abattage Casher et Halal à l'abattoir Sobeval situé à Boulazac en Dordogne. Le même jour, Chris décide de démissionner : "Cela faisait des mois que je n'en pouvais plus. Je rentre chez moi, je m'assois sur un canapé pendant des heures en me repassant les images de mes journées de travail. La vidéo a été un élément déclencheur dans ma décision de quitter mon poste." assure l'ancien employé.

La vidéo a été un élément déclencheur dans ma décision de quitter mon poste

Chris reproche également à son ancien entreprise une course constante à la rentabilité. Selon l'ex-employé, un quota de veaux abattu est exigé par la direction. Les employés doivent abattre 90 à 120 veaux par heure "Dans les cas d'extrême cadence ça peut monter jusqu'à 140." affirme le père de famille. "Des primes de rentabilité sont distribués aux employés qui tuent le plus, qui dépècent le plus et qui mettent en barquette le plus vite."

Les salariés sous pression

Depuis plusieurs mois, Chris souhaitait alerter l'opinion publique sur les conditions de travail et d'abattage à Sobeval. Mais la tâche s'est avérée plus compliqué qu'il le croyait : "Nous n'avons pas le droit au portable pendant nos heures de travail. Un jour, j'ai quand même essayé d'en dissimuler un afin de prendre des photos mais il y a trop de caméras de surveillance. De plus, il y a une pression de la hiérarchie et des employés pour ne pas parler de ce qui se passe à l'intérieur."

Chris est resté en contact avec ses anciens collègues. Selon l'ex-employé, au lendemain de la publication de la vidéo de L214, une réunion a été organisée par la direction de Sobeval sur chaque chaîne d'abattage. Les dirigeants aurait alors déclaré aux salariés : "On trouvera ceux qui ont parlé, ceux qui ont diffusé la vidéo."

Vendredi 28 février, le ministère de l'Agriculture a demandé la suspension de l'abattoir, dix jours après la diffusion de la vidéo choc et après une inspection de l'abattoir à Boulazac.

Dans un communiqué publié ce samedi, la filière viande demande la réouverture de l'abattoir dès mardi prochain.