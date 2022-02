Il y a du travail dans le secteur médico social en Bourgogne-Franche-Comté

Six acteurs de l'emploi, (Udes, pôle emploi, l'Apec, le Cress, les missions locales, le réseau Chéops) ont conclu une convention pour faciliter le recrutement dans le secteur médico social où les besoins sont importants. Elle permettra notamment de mettre en situation les candidats potentiels pendant plusieurs semaines pour leur faire découvrir les métiers recherchés. Willy Cadet, est le délégué régional de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire.

France Bleu Auxerre : rappelez-nous ce qu'on entend par économie sociale et solidaire

Willy Cadet : C'est la primauté du social sur le capital. C'est un mode d'entreprendre et de développement économique non lucratif. Avec près de 100 00 salariés, 10 000 établissements en Bourgogne-Franche-Comté, l'ESS, l'économie sociale et solidaire regroupe les coopératives, mutuelles, associations et fondations et les sociétés commerciales qui appliquent les principes de l'ESS.

Où est-ce qu'il y a le plus de manque ?

Nous avons besoin de personnes qui interviennent auprès de public fragile à domicile ou en établissements , mais aussi qui interviennent auprès des jeunes, des acteurs de la culture ou du sport en garde d'enfants. Nous avons du mal à trouver des jeunes ou moins jeunes.

Pourquoi ne trouve-t-on pas de candidats ?

Les métiers n'ont pas forcément une image attractive, malgré les revalorisations des salaires qui sont en cours. On a des problèmes de mobilité et de distance géographique. La convention signée permettra de mettre en place des passerelles en terme de formation d'intégration et d'immersion pour découvrir ces emplois .

Vous proposez d'expérimenter les métiers ?

Oui l'idée, c'est d'immerger pendant quelques temps quelqu'un qui cherche un emploi dans une structure pour découvrir l'environnement du travail, accompagné de tuteur et de se tester. On cherche des aides soignants, des aides à domicile, des infirmiers, des éducateurs spécialisés ou animateurs pour la culture.

Il ne faut pas hésiter à faut pousser les portes des six partenaires qui ont signé la convention ou sur leur site internet avec la clé d'entrée ESS.