"Il y a moins de monde" : sur le Canal du Midi, le tourisme fluvial en baisse

70 000. C'était le nombre de touristes qui empruntaient le Canal du Midi en 2018, selon les derniers chiffres donnés par l'opérateur Voies navigables de France. Néanmoins, la tendance semble à la baisse : les acteurs de la sphère touristique constatent moins de fréquentation fluviale. Un constat aussi partagé par certains plaisanciers habitués du Canal.

"Depuis 5 ans, je vois moins de monde"

Au port-sud de Ramonville, à quelques kilomètres de Toulouse, la plupart des péniches sont désertes. Période estivale oblige. Pour ceux restant à bord cet été, la saison semble plus calme que le rythme des années passées : "Depuis cinq ans, je vois moins de monde, moins de fréquentation", remarque Patricia depuis son bateau de 15 mètres. Consultante en ressources humaines, elle a fait le choix, il y a cinq ans, de vivre à bord d'une péniche. Habituée à voir le bal des touristes chaque année sur le Canal du Midi, elle explique cette légère baisse par la raison suivante : "Une péniche ne peut pas aller à plus de 8km/h, donc c'est un vrai choix qui ne correspond peut-être pas forcément à ce qu'attendent les personnes quand elles font du tourisme".

Un constat qui n'est pas partagé par sa voisine Corinne, vivant dans la péniche juste à côté de la sienne : "Moi au contraire, je trouve qu'il y a plus de monde, et plus de bateaux. Je vois beaucoup de touristes passer dans le Canal à bord de bateaux de location".

Au port-sud de Ramonville, les places sont rares pour les plaisanciers © Radio France - Hugo Deschamps

"Perte de fréquentation de 10% à 15% de moins"

Même s'il est difficile d'avoir un chiffre exact du nombre de touristes qui empruntent le Canal du Midi, les professionnels du tourisme sentent bien que le niveau est plus bas, en atteste Bruno Defert, chef de deux bases de location de bateaux sur la commune de Montesquieu-Lauragais : "Ce serait mentir de dire qu'il y a plus de monde par rapport aux années précédentes. On est en perte de fréquentation de 10% à 15% de moins par rapport à l'an dernier".

Selon lui, plusieurs facteurs sont responsables de cette baisse : "Les allemands sont une clientèle forte, et cette activité ils sont de moins en moins à cause de l'inflation. Les quelques autres qui nous manquent, c'est peut-être lié à la canicule de l'année dernière : certains ont hésité à retourner dans le sud à cause de ça".

Le collectif "Toulouse au fil de l'eau" déplore un manque de communication "positive" autour du Canal © Radio France - Hugo Deschamps

Le tourisme fluvial moins attirant ?

Mais selon le collectif "Toulouse au fil de l'eau", qui regroupe des acteurs économiques et culturels autour du Canal du Midi, d'autres raisons peuvent expliquer cette baisse de fréquentation. Jean-Luc Fontalirand est membre du collectif : "Il y a une absence totale de communication positive qui pourrait valoriser le tourisme fluvial" explique-t-il. Selon lui, il faut redonner envie aux visiteurs de venir sur le Canal, classé au patrimoine mondial de l'Unesco : "Il n'y a aucune publicité de ce qu'il est possible de faire. Il faut donner aux gens l'envie de venir. Il faut donc que ce soit attrayant, sur le plan technique et touristique".