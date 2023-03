Il y a près de 40 000 accidents du travail par an en Bretagne

Le procès ce jeudi des dirigeants d'un abattoir de Lanfains dans les Côtes d'Armor, poursuivis pour homicide involontaire après le décès d'un jeune salarié de 18 ans en octobre 2021. A cette occasion France Bleu Armorique recevait Hélène Avignon la responsable du pôle politique du travail à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Bretagne.

France Bleu Armorique : Quels sont les chiffres des accidents graves ou mortels du travail en Bretagne?

Hélène Avignon : Alors, en Bretagne, on peut noter une stabilité structurelle du nombre d'accidents du travail entre 2011 et 2019, avoisinant entre 35 000 et 40 000 accidents par an.

C'est énorme comme chiffre, non?

Tout à fait. Et à ces chiffres, il faut ajouter entre 3000 à 3500 accidents de trajet qui sont reconnus en Bretagne chaque année.

C'est-à-dire quand on se rend à son travail ou quand on en revient. C'est ça?

Tout à fait. Finalement, en moyenne, entre les années 2011 et 2019, on comptabilise 31 morts par an suite à un accident du travail et 12 suite aux accidents de trajet. Ce qui fait tout de même 280 accidents du travail mortels entre la période 2011-2019 et 106 concernant les trajets.

Si on regarde les chiffres dans les autres régions françaises, on voit que la Bretagne est malheureusement très haut dans ce classement de nombre d'accidents.

Alors la Bretagne se caractérise par un taux de fréquence effectivement plus élevé dans certains secteurs que pour le reste de la France.

Comment on l'explique?

Il faut s'intéresser aux secteurs professionnels les plus touchés. Donc en Bretagne, nous avons une fréquence qui est effectivement plus élevée dans les secteurs de la construction mais également de l'industrie agroalimentaire.

Pour éviter ces accidents du travail, quelles sont vos actions? Un plan a été adopté l'automne dernier. Expliquez nous.

Tout à fait. Un plan régional de santé au travail avec les partenaires sociaux et les préventeurs, qui a pour objet de mettre en avant la prévention primaire au sein des entreprises. Les leviers déjà en entreprise c'est la discussion entre l'employeur, ses salariés et également les représentants du personnel sur le travail réel, sur les conditions de travail pour trouver ensemble les moyens d'améliorer ces conditions de travail.

Il y a des règles qui existent dans le monde du travail mais quand même des accidents. C'est donc qu'elles sont mal appliquées ou pas assez connues, ou qu'elles changent trop peut-être?

Alors en fait, c'est le rôle des préventeurs, par exemple la Carsat, la MSA pour le régime agricole, l'IMP, l'Institut maritime de prévention pour le monde de maritime, mais également l'OPPBTP pour le bâtiment. Et donc, ces préventeur extérieurs vont venir rappeler les règles, mais aussi conseiller. Et puis, quand ça ne suffit pas, l'inspection du travail procède au contrôle du respect des règles fixées par le code du travail, mais également toutes les règles des différents métiers que l'on trouve en Bretagne.

Ce sont des contrôles qui sont inopinés ou qui sont programmés dans les entreprises?

La majorité des contrôles de l'inspection du travail est inopinée puisque les inspecteurs et les inspectrices du travail doivent constater le travail réel au moment où il se réalise, sans qu'il y ait de prévenance pour constater véritablement l'effectivité de ce travail. Mais on peut également prendre rendez-vous. Dans ces cas là, il s'agira plus de faire de la prévention et de recueillir et rassembler un certain nombre d'éléments nécessaires au contrôle.

On imagine que vous êtes attentifs aux gros chantiers de notre région : les éoliennes en baie de Saint-Brieuc par exemple, ou à Rennes, la ligne B du métro?

Effectivement, ces deux chantiers que vous citez ont fait l'objet de contrôles, d'une part en baie de Saint-Brieuc, sur site et lors de la construction de la deuxième ligne de métro de Rennes. On avait des inspecteurs du travail dédiés en fait à ce chantier.