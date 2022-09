Il y a un an, l'incendie d'Aubert & Duval à Pamiers, l'atelier bientôt reconstruit dans la périphérie

Il y a un an, le 10 septembre 2021, l'usine Aubert & Duval de Pamiers, le plus gros employeurs privé d'Ariège, était le théâtre d'un impressionnant incendie, sans faire de victime. Le risque chimique a été écarté. Le groupe songe à installer un autre atelier en périphérie de Pamiers.

Le vendredi 10 septembre 2021, l'usine Aubert & Duval, qui fabrique des pièces forgées matricées pour l'aéronautique et le secteur de l'énergie subi un important incendie dans l'un de ses bâtiments. Le site de Pamiers est le plus gros du groupe métallurgiste, qui depuis a été racheté par Airbus et Safran.

Vers 6h45 ce 10 septembre 2021, un incendie se déclare au sein de l’atelier de traitement de surface qui abrite des produits chimiques conditionnés, dont des cuves d’acides. Le personnel est aussitôt évacué. En tout, 150 pompiers venus d'Ariège et de départements voisins sont mobilisés. Un périmètre de confinement à l’extérieur de l’usine est mis en place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'incendie est maîtrisé moins de huit heures plus tard. Plusieurs prélèvements de sols et de végétaux ont été effectués et communiqués deux semaines plus tard, et dans les mois qui ont suivi.

Rapports des experts

Un rapport a été rendu en juin dernier, réalisé par un expert indépendant en ingénierie environnementale. Il précise les niveaux de concentrations dans l'air, les eaux, les végétaux de différentes substances dues aux émissions du feu. La préfecture précise que ces niveaux de concentration ne présentent pas de risque sanitaire avéré pour les usages considérés.

Une enquête du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses sur les Risques industriels de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a également été réalisée. Publié le 22 août dernier, son rapport formule plusieurs recommandations afin de prévenir de futurs accidents. Il souligne notamment que sur les quatre cuves d’acides dans l’atelier, une seule, préalablement vidée pour être nettoyée, a brûlé, limitant de ce fait la libération de produits chimiques en dehors du site. La liste des produits brûlés lors du sinistre montre que la quantité de produits chimiques détruite a été limitée.

à lire aussi La fonderie Aubert & Duval passe dans le giron d'Airbus et Safran

L'usine Aubert & Duval de Pamiers, avant l'incendie. © Radio France - Bénédicte Dupont

Dans plusieurs mois, l’atelier sinistré sera déconstruit. Un projet de reconstruction de cet atelier dans la périphérie de la ville de Pamiers est à l'étude chez Aubert & Duval. Le site comptait près d'un millier de salariés au moment du sinistre.