"Il y a une hausse généralisée de la demande" : la Banque alimentaire de l'Isère lance sa campagne de collecte

Après les Restos du cœur qui ont débuté mardi leur 38e campagne, c'est au tour de la Banque alimentaire de l'Isère de collecter des denrées dans les magasins ce vendredi 25 novembre et tout ce week-end. Et les besoins sont importants. "On constate près de 30% d'augmentation" du nombre de bénéficiaires, explique Bernard Perry, président de la Banque alimentaire de l'Isère, invité de France Bleu ce vendredi.

ⓘ Publicité

France Bleu : Constatez-vous, comme les Restos du cœur, une hausse de la fréquentation, des personnes qui font appel à vous ?

Bernard Perry : Oui, tout à fait. Il y a une hausse générale de la demande depuis pas mal de temps. Depuis le Covid, en particulier, on constate près de 30 % d'augmentation. On constate aussi qu'à Grenoble, la fréquentation à la soupe chaude distribuée par les associations, a doublé depuis l'année dernière. Il ne faut pas généraliser, mais c'est une tendance qui est très nette.

Combien de personnes aidez-vous désormais à la banque alimentaire de l'Isère ?

À l'heure actuelle, on voit passer 8.000 personnes toutes les semaines à l'aide alimentaire.

Et de quoi avez-vous besoin pour cette collecte qui débute demain ? Comment on peut vous aider ?

La collecte annuelle dans les magasins, traditionnelle depuis 38 ans, est destinée à récolter des produits secs de longue conservation qu'on va utiliser toute l'année. Les produits frais, on les obtient tous les jours dans les grandes surfaces. Donc ce dont on a besoin pour cette collecte, c'est essentiellement des conserves, des conserves de poisson, des petits déjeuners, bref des produits secs de longue conservation.

Et on peut donner aussi en ligne, pas seulement dans les magasins ?

Oui tout le monde n'est pas dans les magasins le vendredi et le samedi. Donc il y a une grande partie du public qui pourrait donner à la collecte, mais qui n'a pas l'occasion de le faire. Donc on ouvre la possibilité cette année, via un site internet, monpaniersolidaire.org , de faire un don en ligne. Cela va nous permettre de constituer un budget pour acheter des produits frais, fruits et légumes, achats locaux et éventuellement bio de proximité, pour compléter tous les produits secs qu'on aura récolté pendant ces deux jours dans les 130 magasins de l'Isère.

Vous l'avez dit, les besoins augmentent. Avez-vous assez de bénévoles pour assurer ces collectes et la distribution ensuite ?

Cela fait de nombreuses années que la Banque alimentaire de l'Isère à Sassenage compte environ 160 bénévoles, mais ce nombre n'a pas augmenté. Donc on a un renouvellement permanent des bénévoles. Mais la demande augmentant, le nombre de denrées manipulées augmentant, il faut aider ces bénévoles qui commencent à se fatiguer. Donc, on a effectivement besoin de quelques bénévoles pour nous renforcer.

Concrètement, pouvez-vous décrire le parcours d'un bien qu'on vous donne ce week-end dans les supermarchés, que va-t-il devenir ensuite ?

Alors toute les denrées qui seront récoltées ces deux jours dans les magasins vont être récupérées par des camions, pour les emporter à notre entrepôt de Sassenage. Dès demain matin, ces produits vont être triés par catégories de produits, stockés dans nos magasins et tous les jours de la semaine ensuite, ce stock va permettre d'alimenter un panier de six kilos par personne qui va passer à la banque alimentaire : trois kilos de produits secs et trois kilos de produits frais. Donc dans ces trois kilos de produits secs, il y a en partie la collecte - pour 10% - et le reste venant essentiellement des produits européens et des industriels agro alimentaires qui nous font des dons en permanence tout au long de l'année.