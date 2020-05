"Il y a zéro touriste" en Ile-de-France, déplore le directeur du Comité régional de tourisme

Avec le confinement les touristes ont déserté l’esplanade du Trocadéro et la Tour Eiffel

"Il y a zéro touriste dans la région, ça fait même quelque chose de le dire". Un brin d'émotion dans la voix, Christophe Decloux, directeur général du Comité régional du tourisme, a témoigné ce vendredi matin sur France Bleu Paris, d'un secteur sinistré par l'épidémie, le tourisme, qui, en Ile-de-France, vit de la foule d'étrangers l'été. Le gouvernement promet d'aider les professionnels du tourisme avec 18 milliards d'euros d'aides, mais la région va devoir travailler d'arrache-pied pour faire rester les Franciliens cet été.

L'Ile-de-France "n'est pas une destination estivale pour les Français"

Christophe Decloux le sait : le tourisme en Ile-de-France l'été repose sur la venue de touristes internationaux. Avec la fermeture provisoire des frontières, il va falloir compter sur les touristes franciliens. "Il est important de faire redécouvrir aux Parisiens et aux Franciliens la région dans laquelle ils habitent et ensuite, nous ferons des plans de communication auprès des Français pour cet été", explique le directeur général du Comité régional du tourisme.

Il promet même des visites plus agréables, avec moins de monde dans les monuments de la capitale. "Notre rôle va être de donner envie, et il y a surtout de la responsabilité de la sécurité sanitaire... Nous travaillons pour la création d'une charte régionale de sécurité sanitaire qui va permettre d'harmoniser les différentes normes", affirme Christophe Decloux qui espère se sortir d'une période inédite, en récupérant notamment une clientèle d'affaires. "On n'a jamais vécu ça, même après les attentats de 2015, il y a avait toujours des visiteurs, en particulier les touristes d'affaires... Ce qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui".

Dans un second temps, pour sauver le secteur qui fait travailler 500.000 Franciliens, il faudra "faire revenir les internationaux en 2021, mais tant que les frontières ne rouvrent pas, ce n'est pas entre nos mains", déplore-t-il.