Il y aura bien des décorations de Noël à La Rochelle... Peu énergivores

"Ils ne sont pas un peu en avance ?" lance un passant en plaisantant. C'est vrai que sur le moment, voir les décorations en train d'être hissées dans les rues de La Rochelle (Charente-Maritime), cela peut surprendre. Déjà parce qu'il fait un temps quasi estival, un immense ciel bleu. Mais surtout parce qu'on entend parler partout d' une certaine sobriété énergétique . D'autant que La Rochelle en a pas mal : une centaine de "motifs" et cinq kilomètres de guirlandes (ces chiffres ne concernent que l'hyper-centre). Pourtant, et contrairement aux apparences, toutes ces lumières ne consomment pas grand chose, parce que tout le "parc" de décorations est en LED, et ce depuis cinq ans. Ce qui a permis de diviser la consommation (et la facture), par trois environ.

L'équivalent de six à sept radiateurs allumés

Vérifications d'abord auprès de la triplette chargée d'installer toutes ces décorations, Hervé (dit "le chef", 20 ans d'expérience), entouré de ses acolytes, Stéphane et Bruno. Ce matin-là (il leur faut six semaines pour tout accrocher), ils sont rue St-Nicolas avec leurs deux véhicules, dont un équipé d'une nacelle, pour disposer aux yeux du public une nouveauté. Un motif avec une étoile rouge, positionné "à l'entrée de la rue, pour mettre de la couleur" se réjouit Hervé. Comme lui, il y en aura neuf dans La Rochelle. Mais nouveauté ou pas, aucune de ces décorations ne consomme beaucoup. Parole de spécialiste (Hervé toujours) : "Pour les guirlandes, c'est 20 watts tous les six mètres. Pour les motifs, c'est 100 watts". Pour comprendre à quoi cela correspond, traduction et comparaison de leur chef (celui encore au-dessus), Thierry Mercadet : "Cela correspond à peu près à une fourchette de 15 kilowatts de puissance installée__. Cela revient à allumer six à sept radiateurs basiques électriques. Cela n'est donc pas beaucoup."

Le mode opératoire pour hisser les décorations : deux dans la nacelle, un en bas. "Elles sont en aluminium, ça n'est pas lourd du tout" se réjouit Hervé. © Radio France - Lise Dussaut

Pas de changement de programme

La mairie a d'ailleurs sollicité Thierry Marcadet et ses équipes avant de statuer sur le dossier "Décos de Noël". "Nous avons estimé le surcoût pour la Ville, c'est dérisoire" confie Marie Nédellec, l'adjointe à la mairie en charge de ce fameux dossier. "Comme nous n'avons pas de coûts supplémentaires notables avec les décorations de Noël, nous avons décidé de les maintenir comme les années précédentes", dévoile l'élue.

Pour les fêtes, il y aura donc autant de décorations que l'an passé, allumées sur la même période, pour une même durée. C'est-à-dire : à partir du dernier week-end de novembre, au moment du marathon de La Rochelle (27 novembre), entre 17h et minuit, puis entre 6h et 8h30. Marie Nédellec se veut transparente : "C'est normal que cela interroge. Parce que l'on demande à chacun de faire des efforts. Mais nous assurons que, nous aussi, nous avons en tête justement de pouvoir continuer à faire ses événements tout en veillant à nos consommations d'énergie". Rendez-vous donc dans quelques semaines pour les chants de Noël, les téléfilms de Noël... Et les décorations de Noël.