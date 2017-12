En cause : l'épidémie de grippe aviaire qui a décimé les élevages du Sud-Ouest de la France. Les éleveurs de l'Yonne n'ont pas accusé de pertes de production, mais ils subissent quand même les effets de l'après-crise.

Trois euros en plus pour le foie frais, le foie cuit qui passe de 101 à 105 euros, c'est la hausse affichée pour les fêtes dans l'étale de Jérome Rabuat. Il est éleveur de canards et producteur de foie gras à Méré, "d'habitude j'attends janvier pour réévaluer mes prix, mais avec les hausses de frais liées à la grippe aviaire, je n'ai pas eu le choix".

En premier lieu, cette hausse s'explique par l'augmentation du prix des canetons, "environ quatre euros de plus par tête", estime Jérome Rabuat. Comme les autres producteurs de la région, il n'a pas eu à déplorer de pertes d'animaux, mais les élevages du Sud-Ouest ont été décimés ; "une fois l'épidémie contenue, ils ont pu racheter des canetons et le marché est tendu".

A cela vient s'ajouter une autre dépense, le réaménagement important des bâtiments pour répondre aux nouvelles exigences sanitaires anti-épidémie : "par exemple, on a dû installer un sas pour se désinfecter avant d'aller voir les canards. On se croirait presque dans un épisode des experts". Un investissement qu'il aurait aimé repousser à l'an prochain, "on parle tout de même de dizaines de milliers d'euros !".

Mais Jérome Rabuat peut se rassurer dans la boutique de sa ferme, où la clientèle est au rendez-vous. Nadine repart avec 48 euros de fois gras, et elle avoue n'avoir même pas remarqué la hausse des prix, "nous n'achetons du fois gras qu'une fois par an pour les fêtes de Noël, alors on ne fait pas vraiment attention au prix".

"Bien sûr qu'on fait attention au prix, mais bon c'est Noël", reprend son amie Laurence. Cette année elle prendra du foie frais pour faire son propre fois gras, "il faut dire que le fois gras frais coûte quand même deux fois moins cher..."