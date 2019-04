Il y aura bientôt un premier magasin Naf Naf en Dordogne

Boulazac, France

Cette fois, c'est officiel. Les magasins Mango et Jennyfer vont déménager et quitter la zone du Ponteix à Boulazac pour rallier la galerie marchande du Leclerc de Trélissac.

Il faut dire que la galerie s'est agrandie il y a un an et demi avec 6800 mètres carrés de plus et 50 espaces commerciaux qui avaient été mis à disposition des enseignes et l'arrivée notamment du géant suédois H&M.

Mango et Jennyfer vont donc quitter Boulazac pour aller investir des locaux dans la galerie commerciale.

Mango va s'installer fin juillet, juste à côté de la boutique Sephora dans la galerie marchande en Face du magasin H&M.

Plus de 40 mètres de long de vitrine, une boutique qui fera 180 mètres carrés de plus que l'actuelle. 800 mètres carrés à l'intérieur. Pierre Porte, gérant franchisé des marques Mango et Jennyfer explique pourquoi ce déménagement était devenu très utile :

"Nous n'avons plus assez de surface commerciale pour pouvoir nous développer chez Mango, pour développer l'enfant principalement. Et dans un soucis de rentabilité économique, aller en galerie, cela nous amènera un flux constant, régulier et quotidien" dit Pierre Porte

Cela fait un an que le gérant planche sur ce futur déménagement. Un déménagement qui va en plus créer de l'emploi : 5 temps plein pour Mango, 1 pour Jennyfer.

"En se transférant on va maintenir tous les emplois, tous en temps plein et CDI, ensuite nous allons recruter cinq temps plein de plus et sur Jennyfer, une personne de plus à partir de septembre. Nous cherchons des vendeurs, plutôt expérimentés, au moins deux ou trois ans d'expérience. Le niveau scolaire, c'est l'école de la deuxième chance chez nous, on lui donnera les outils pour réussir s'il est motivé" explique le gérant

Le déménagement est prévu fin mai pour Jennyfer. L'enseigne sera remplacée à Boulazac par le tout premier magasin Naf Naf de Dordogne. Mango partira fin juillet pour la Feuilleraie. La boutique sera elle aussi remplacée, par une autre marque de prêt à porter.