"Il y aura des contreparties pour les entreprises", liées au plan de relance, selon Olivia Grégoire

Au lendemain de la présentation du plan de relance du gouvernement, censé limiter l'impact économique de la pandémie de Covid-19 grâce à un apport de 100 milliards d'euros, la secrétaire d'Etat Olivia Grégoire était l'invitée de la matinale de France Bleu Normandie.

Ce plan de 100 milliards est accusé par ses détracteurs de ne pas faire une assez belle part à l'écologie, et au verdissement de l'économie en général. Accusations réfutée par la secrétaire d'Etat : "Dans ces cent milliards, il y en a trente pour le vert. 30 milliards d'euros, c'est une ambition sérieuse. Il y a trois actions majeures, dont transformer la France sur le plan écologique. Il faut être lucide, et se dire qu'il a matière à travailler avec cet argent."

Autre critique émise, celle sur de possibles nouveaux cadeaux aux entreprises. Ces milliards auront-ils une contrepartie pour toutes les structures privées qui en bénéficieront ? C'est possible, mais pas immédiatement, pour Olivia Grégoire : "La confiance est au coeur de la machine économique. Cela ne se décrète pas, cela se gagne. Il y a cent milliards à investir, nous allons tout faire pour décaisser et sortir de la crise. Mais investir, cela n'exclut pas un contrôle et possiblement des contreparties. Un débat budgétaire va s'ouvrir au Parlement. Il y aura des propositions solides, sur l'environnement ou sur la gouvernance, comme l'égalité femmes-hommes par exemple."

Des contreparties, à écrire avec le Parlement donc, reste à savoir lesquelles seront votées par la majorité. "En tout cas on ne peut pas faire ça dans l'autre sens. C'est investissement puis contrepartie.", indique Olivia Grégoire.

Parmi ces 100 milliards, 1,3 seront directement dédiés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour y prétendre : "des appels à projet seront publiés sur le site de France Relance. Pour que des associations, des coopératives, des ressourceries puissent candidater et que l'Etat investisse en bonne intelligence avec les collectivités locales." Nul doute que cela pourra intéresser des petites structures euroises ou seino-marines, dont beaucoup ont souffert de cette crise.