Crise énergétique : ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros à Lactalis

FBM : Alors la parole de Lactalis dans les média est rare. Pourquoi?

Christophe Piednoël : "Ecoutez, je suis devant vous aujourd'hui. Ravi de présenter le groupe, on est très présent en Mayenne puisqu'on présente plus de 3000 emplois dans le département. On est un acteur majeur et c'est normal qu'on puisse pouvoir échanger avec les média locaux et avec le public. Donc ravi d'être ici ce matin. "

FBM : Est-ce qu'un jour, Emmanuel Besnier, votre patron, sera dans nos studios à votre place?

CP : "Alors Emmanuel Besnier rencontre les média régulièrement. Il a d'ailleurs donné une grande interview dans le cadre du Salon de l'agriculture, au mois de février au Journal du Dimanche, dans lequel il disait qu'il faut changer le modèle alimentaire français., sur ce qu'il faut faire. _Ça fait 70 ans que cette famille lavalloise se bat pour défendre les produits laitiers_. Elle est devenue aujourd'hui leader mondial. Donc oui, on s'exprime dans les média."

FBM : Eh bien, si vous pouviez lui transmettre l'invitation?

CP : "Je vous promets, je le ferais"

FBM : L'inflation n'épargne pas les produits laitiers. Le prix des yaourts a augmenté de 4,5%, idem pour le lait, presque 10 % pour le beurre. Comment vous y faites face chez Lactalis?

_CP : "On est dans une situation qui est complètement inédite. Les coûts ont complètement explosé. J'entendais tout à l'heure nos partenaires agriculteurs s'exprimer. Ils subissent l'inflation comme nous, l'inflation de l'énergie, l'inflation des transports, l'inflation des matières premières. Et ces coûts, il faut les répercuter dans les produits. Nous négocions au mieux avec les distributeurs de manière à pouvoir reverser aux agriculteurs la juste part de ce qui leur revient. Et à ce titre là, je peux vous dire qu'_on a augmenté de 25 % le prix du lait à nouveau à nos agriculteurs. Ils ont subi une augmentation des charges d'une vingtaine de. Lactalis joue pleinement son rôle. On est aujourd'hui le transformateur qui paye le mieux le prix du lait en France. Sans vous noyer de chiffres, sur les huit premiers mois, on l'a payé en moyenne 411 €. Si on se compare à une coopérative comme Sodial, elle est à un prix inférieur à 405. Et même si on se compare à ses patrons qui sont aux alentours de 355. Donc vous voyez que Lactalis assume pleinement son rôle pour défendre l'ensemble de la filière agricole."

FBM : La semaine dernière, il y a eu une polémique autour de ces industriels qui réduisaient le poids des produits pour que ça leur coûte moins cher. Par exemple, il y avait moins de chocolat dans les boîtes de Pyrénéens ou moins de fromage dans les boîtes de Kiri. Est-ce que chez Lactalis, vous faites la même chose ou pas?

CP : "Alors je vais être très ferme. Non, nous ne faisons pas ça. Nous ne pratiquons pas la baisse du poids pour moduler le prix. C'est un choix, c'est un respect vis-à-vis des consommateurs. On préfère plutôt essayer de réduire nos coûts pour rendre des produits accessibles. C'est par exemple ce qu'on fait sur le camembert Président, qui est un des produits les plus vendus en France. On a fait des efforts de productivité énormes pour qu'il reste accessible et que chacun puisse continuer de l'acheter. "

FBM : Est-ce qu'on pourrait manquer de beurre ou de lait dans les rayons?

CP : "On sort d'une période de sécheresse dont on a beaucoup parlé, qui a diminué la productivité laitière. Et on a aussi des éleveurs qui quittent cette profession. Donc ça veut dire qu'à la fin, on a moins de matières grasses. Et si on a moins de matières grasses, on va produire moins de beurre. Alors là, il faut être extrêmement clair. Je ne parle pas d'une pénurie. Il y aura du beurre dans les rayons, peut être pas dans tous les magasins. Et vous ne trouverez peut être pas le modèle, le beurre que vous avez l'habitude d'acheter. Mais on ne manquera pas de beurre en septembre et en octobre,bien qu'on soit là dans la période la plus basse de production."

FBM : On parle beaucoup de sobriété énergétique en ce moment. On a entendu Emmanuel Macron qui demande aux particuliers et aux entreprises de baisser leur consommation. Comment vous faites vous, dans vos usines?

CP : "On regarde le sujet énergétique depuis longtemps. Évidemment, on a bien sûr commencé avant la crise, à s'occuper de ces sujets là. Ce qu'on peut faire, par exemple, et qu'on fait dans notre usine de Domfront, c'est de réduire nos consommation de gaz et plutôt de développer des chaudières à bois, ce qu'on appelle l'utilisation de biomasse. Aujourd'hui, le bois est accessible, il est moins cher que le gaz. Ça nous permet de maintenir nos coûts, de continuer à diffuser des produits avec un coût raisonnable. Autre exemple à Verdun, dans l'est de la France, on va bientôt inaugurer la plus grande centrale solaire thermique d'Europe. C'est-à-dire qu'on est passé à des énergies alternatives. On met des panneaux solaires quand on peut le faire, donc on fait cet effort là. On espère qu'il n'y aura pas de coupures cet hiver. Je rappelle que dans le secteur laitier, on manipule le lait, une matière périssable, et que si vous ne vous occuper pas du lait pendant 3 jours, il est mort. Ce n'est pas comme de l'acier que vous pouvez stocker dans un hangar. Donc pour nous, si on a des coupures d'énergie, ça veut dire qu'on ne sera plus en état de produire nos produits. Ça veut dire qu'on sera plus en état de collecter le lait. Donc, c'est évidemment un sujet sur lequel nos équipes sont totalement mobilisées. Et je vais juste vous donner un chiffre. L'augmentation du coût de l'énergie puisqu'on parle de pénurie, on parle de coût. L'augmentation du coût de l'énergie pour l'année 2021, ça va coûter au groupe Lactalis, à l'échelle mondiale, 100 millions d'euros. Et on prévoit que sur l'année à venir, c'est en centaines de millions d'euros que l'augmentation du coût va nous impacter.

FBM : Il se murmure que le groupe Lactalis travaille au rachat du groupe Bel, qui produit notamment les Babybel et les Mini Babybel. Vrai ou faux?

CP : " Le groupe Lactalis, c'est 70 années, 80 années d'investissements dans le domaine du lait. Donc dès qu'une entreprise laitière est potentiellement à vendre, tout le monde pense à Lactalis. À ma connaissance, aujourd'hui, je n'ai jamais entendu Bel dire qu'il était à vendre. Donc y a pas de sujet pour nous."