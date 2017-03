Economie : il y a 10 ans fermait la dernière verrerie de Rive-de-Gier

C'était la dernière verrerie de Rive de Gier. L'usine Duralex a fermé il y a dix ans, laissant 110 ouvriers sur le carreau. De cette époque ne restent que les 6 hectares de locaux, totalement abandonnés. Visite de la friche avec un ancien employé.

Depuis sept ans, c'est la première fois qu'il revient sur les lieux. En 38 ans de travail pour Duralex, Claude Delmarty a tout connu ici. Face à la friche laissée à l'abandon depuis la fermeture du site, il reste abasourdi :

Depuis l'entrée, on peut voir les 4 hectares de site laissés à l'abandon. © Radio France - Marc van Torhoudt

L'usine a employé jusqu'à 1250 salariés. Aujourd'hui, seuls les fantômes de cette fourmilière peuplent encore les 6 hectares de bâtiments, pour partie brûlés, aux vitres brisées, et désespérément vides. Pourtant, quelques vestiges témoignent encore de l'activité qui y a régné, quand, au sol, Claude Delmarty ramasse des saladiers en verre : "Ce sont les derniers qui sont sortis... L'ouvrier qui les a faits n'a pas dû être payé !"

Les dernières productions du site hantent encore les lieux. © Radio France - Marc van Torhoudt

Les restes de platiques pour pot de conserves en verre. © Radio France - Marc van Torhoudt

Pour lui, cette usine, c'est toute sa vie : "Mon père et ma mère étaient verriers. On connaissait tout le monde ici. J'ai des copains qui sont morts. On faisait les baptêmes, les mariages... On s'invitait à manger... C'était une famille !"

C'est comme si la vie venait de s'arrêter sur le site. © Radio France - Marc van Torhoudt

Un déclin précipité par un homme d'affaires turc

C'est dans les années 70 que le déclin a commencé. Les plans de licenciement successifs ont renvoyé les ouvriers chez eux un à un, jusqu'à la fermeture définitive en juillet 2007. Claude Delmarty faisait partie des derniers employés à avoir quitté les lieux : "Tout a commencé en août 2004. Nous étions en vacances, il a fallu que nous revenions tous à l'usine. Sinan Solmaz, le repreneur turc, a organisé une réunion devant l'usine. Il nous a dit qu'il serait le patron et que c'était lui qui prendrait les décisions... Petit à petit il a pris les fours, les brevets... pour ses usines en Turquie. On a commencé à ne plus recevoir les camions qui amenaient la matière première... Pendant un an et demi, on percevait notre salaire en retard, sans travailler. Parfois des médiateurs venaient, on les gardait, gentiment hein... On se retrouver dans le local de la conciergerie... Puis on a été sept, puis trois. A la fin il y a eu des gardes devant la porte, avec des molosses. On ne pouvait plus rentrer."

La haine contre le dernier propriétaire de l'usine, Sinan Solmaz, se lit jusque sur les murs de l'ancienne verrerie. © Radio France - Marc van Torhoudt

L'homme d'affaires turc est aujourd'hui toujours visé par un mandat d'arrêt européen, après avoir été condamné à trois ans de prison ferme et 200 000 €, pour banqueroute et abus de biens sociaux.

Impossible de réhabiliter le site

Des débris d'amiante encombrent encore les bâtiments. © Radio France - Marc van Torhoudt

"Il faudrait désamianter et dépolluer le site, explique Jean-Claude Charvin, maire de Rive-de-Gier. Mais le liquidateur dit ne pas avoir les fonds nécessaires pour mener ces travaux. Il ne veut pas non plus nous laisser le site, il veut en retirer 23 millions d'euros..."

Impossible pour le maire de Rive-de-Gier de faire quoi que ce soit sur le site, puisque le liquidateur refuse de le lâcher, tout en étant incapable d'y mener des travaux. © Radio France - Marc van Torhoudt

Pour Claude Delmarty, la cicatrice ne s'est pas refermée : "J'ai huit copains qui sont partis... Quand je vois ça, quel gâchis... J'ai la haine, vraiment j'ai la haine !"

L'entreprise Duralex, un temps menacée de disparition, a finalement été sauvée. Le seul site de production français se trouve désormais dans le Loiret, près d'Orléans. Il emploie un peu plus de 200 salariés. Le site de Rive-de-Gier est devenu un abri pour les squatteurs, et parfois pour des photographes venant faire des shootings.