Île d'Oléron : les digues de l'extension du port de la Cotinière bientôt terminées

La Cotinière, Saint-Pierre-d'Oléron, France

Les travaux de réaménagement du 1er port de pêche du département se poursuivent. L'extension du Port de pêche de la Cotinière, sur l'île de d'Oléron, a débuté fin 2018 et devrait se terminer dans un an. Depuis le début de l'année, un troisième bassin de quatre hectares a été créé et permet d'accueillir 60 à 70 bateaux de plus qu'avant. L'autre phase des travaux concerne la réalisation d'un chenal qui rend un accès possible au port 24h sur 24 pour les bateaux, même les plus imposants. Un projet dans lequel le département investit 62 millions d'euros.

Le département a investi 62 millions d'euros dans ce chantier. © Radio France - Yvan Plantey

Reste maintenant à sécuriser le tout grâce à l'aménagement des digues, ces remparts contre les événements météorologiques et les fortes marées. Des travaux sont en cours concernant celle de la partie Est, ils devraient s'achever à la fin du printemps. Et, dès le mois d'avril, le réaménagement de la partie ouest reprend. C'est cette digue ouest qui est la plus importante et qui va être allongée de 120 mètres pour former une sorte de bras qui entoure la moitié de la zone. Le but : protéger le port en brisant la houle qui pourrait causer d'importants dégâts sur les bateaux.

Alors est-ce suffisant pour tenir face à une tempête comme Xinthya, par exemple ? Oui, d'après le responsable du chantier. Ces digues ont été rehaussées puis renforcées par plusieurs tonnes et plusieurs couches de calcaire ainsi que par une sorte de carapace posée sur le dessus, cette fois-ci faite de roche.

L'autre partie importante des travaux, ce sont les travaux de la Criée qui commencent également cette semaine. Elle va être déplacée sur la partie Est, pour être juste située à côté des bassins où sont situés les bateaux de pêche. L'ancienne criée va être détruite et un parking va voir le jour à la place.