Ile d'Oléron : pôle emploi réinvente sa façon de recruter des saisonniers autour d'une collecte de déchets

Face à un essoufflement des forums et des salons traditionnels de recrutement des saisonniers, pôle emploi de Saint-Pierre-d'Oléron innove avec une nouvelle formule "Job and collecte". France Bleu La Rochelle vous en dit plus sur cette initiative.

Collecte de déchets ce mardi 14 mars 2023 sur la plage de Maumusson sur l'Ile d'Oléron © Radio France - Gérald Paris "Job and collecte", dans le nom, le clin d'œil est marqué au fameux "Click and Collect". Là pas d'achat à récupérer, mais plutôt un job saisonnier à décrocher sur une plage de Charente-Maritime. Soyons plus précis ... D'abord l'opération est nouvelle, initiée par la direction du pôle emploi de Saint-Pierre-d'Oléron. L'idée est de faire participer des candidats à une classique collecte de déchets sur la plage de Maumusson. Jusque là, rien de révolutionnaire, sauf que, ce mardi 14 mars, les recruteurs étaient également présents, mélangés de façon anonyme. ⓘ Publicité Opération de ramassage des déchets sur la plage de Maumusson avec des candidats pour des postes de saisonniers © Radio France - Gérald Paris Le but pour Smaïl Boufroukh, le directeur de l'agence pôle emploi de Saint-Pierre-d'Oléron : " Le principe, c'est que chacun se découvre sans savoir qui est qui. Cela peut faire tomber des barrières, faciliter les échanges. Se découvrir différemment que lors d'un entretien traditionnel. Pour certains, pas à l'aise habituellement dans un face à face avec l'employeur peuvent se révéler, se mettre en valeur, leur savoir faire, mais plus particulièrement leur savoir être." Carole s'est inscrite à cette journée. Elle habite aux Mathes, et est séduite par le concept : " C'est une approche sympa. On ne sait pas qui est qui ... du coup pas de discrimination à l'embauche. Par expérience, je sais qu'à 55 ans, les CV que j'envoie ont rarement obtenu des réponses. Là j'ai peut-être ma chance en me montrant au naturel." Bénévole de l'association Oléron propre associée à cette opération "Job and Collecte" sur la plage de Maumusson © Radio France - Gérald Paris Globalement tous les participants saluent la forme de cette façon nouvelle de recruter, mais sur le fond, il va falloir voir si cela fonctionne vraiment. Klaus est restaurateur à La Cotinière. Il cherche notamment des postes en cuisine : "C'est original c'est sûr, cela peut créer du lien. Après on saura dans plusieurs semaines si cela a porté ses fruits. Là une chose est sûre, avec 40 candidats, il n'y en a de toute façon pas assez pour répondre à nos besoins." Sur ce job dating un peu particulier, il y a effectivement 80 à 100 postes à pourvoir dans la grande distribution, l'hôtellerie, ou en restaurant. Même si ce type de recrutement est plaisant, novateur dans la forme, cela n'éclipse pas la problématique d'une réelle difficulté à recruter chaque saison.