Île-de-France : 100 chambres d'hôtel pour loger les étudiants en grande précarité

Pour venir en aide aux étudiants les plus précaires, en pleine crise sanitaire, notamment ceux qui vivent dans des conditions indignes, le conseil régional d’Île-de-France a adopté, ce jeudi 4 février 2021, un plan d'aide qui prévoit pour eux la mise à disposition de chambres d'hôtel.

100 chambres à disposition

Dans les tous prochains jours, 100 chambres seront proposées dans des établissements du groupe Accor, l'un est situé au niveau de la Porte de Saint-Ouen, l'autre à proximité de la Porte de Châtillon.Les jeunes qui vont en bénéficier n'auront rien à débourser, la région prend entièrement en charge le coût de la location. Pour ce dispositif, elle prévoit un budget de 900.000 euros.

La Croix Rouge assure le suivi social

Les bénévoles de la Croix-Rouge seront présents auprès des étudiants accueillis pour assurer un suivi social. Les intéressés devront se manifester auprès de leur école, université ou CROUS pour s'inscrire. Farida Adlani, la vice-président de la région en charge de la Santé et des Solidarités s'attend à une forte demande. "On a déjà été alertés sur des cas d'étudiants en train de dormir dans des parkings, près des universités parfois ou qui squattent à plusieurs dans des logements exigus. L'objectif c'est d'offrir un toit pour les accueillir dans des conditions dignes".

"Un pansement sur une jambe de bois" pour la Fage

Du coté des syndicats étudiants on salue l'initiative, mais il faut aller encore plus loin et penser sur le long terme, estime la vice-présidente de la FAGE en charge des affaires sociales. "En terme de logement, c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois", déplore Anniela Lamnaouar."Heureusement qu'on a ce genre d'initiative parce que c'est une réalité, des étudiants dorment dehors mais il va falloir aller plus loin et plus vite... Il va falloir développer les colocations, le logement intergénérationnel mais de manière encadrée, il va falloir trouver des solutions alternatives et ne pas se contenter d'hébergements d'urgences", prévient-elle. Même discours à l'Unef, qui réclame en plus une augmentation des aides au logement et l'exonération des loyers dans les résidences universitaires.