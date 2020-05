Île-de-France : 63% des entreprises ont connu un arrêt total de leur activité durant le confinement

Le confinement a mis à l'arrêt une bonne partie des entreprises d’Île-de-France. C'est le constat du groupe de travail constitué par les services de l'Etat et du conseil régional, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Sur les 5 000 entrepreneurs interrogés entre le 20 avril et le 3 mai, 63% d'entre eux ont connu un arrêt total de leur activité. Des fermetures qui ont concerné principalement les commerces de détail non alimentaire, les services de proximité, les cafés, les restaurants et les industries culturelles.

Un retour à la normale dans six mois

Les moitié entrepreneurs interrogés estiment qu'il leur faudra plus de six mois pour que leur activité puisse revenir à la normale, notamment pour les entreprises du tourisme qui n'ont pas pu rouvrir leurs portes le 11 mai. Les entreprises du BTP et de la santé sont plus optimistes : d'après l'étude de la CCI, 35 à 37% des entrepreneurs de ces secteurs estiment retrouver leur activité d'avant dans un délai de six mois.

Outre leur activité en berne, les entrepreneurs ont partagé à la CCI leurs inquiétudes et leurs besoins. Ils réclament plus d'équipements de protection, et notamment des masques.