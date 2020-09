1,4 milliards d'euros, remboursables en 16 ans. Subvention exceptionnelle accordée par l'État à Île-de-France Mobilités pour éponger le manque à gagner lié à la crise sanitaire. Un montant qui permet une poursuite de l'activité et des investissements sans hausse des prix ou dégradation du trafic.

Île-de-France : accord signé entre IDF Mobilités et l'État, 1,4 milliards d'euros sans hausse des prix

A terme, 42 trains Regio 2N doivent circuler sur la ligne R du Transilien et 19 sur le RER D

C'est signé ! L'État et IDF Mobilités sont parvenus à un accord ce mardi 8 septembre concernant la subvention exceptionnelle accordée au Syndicat des transports d'Île-de-France. 1,4 milliards d'euros, remboursables en 16 ans et sans intérêts. Une "compensation intégrale" des pertes de l'organisme liées au confinement et à la crise sanitaire, affirme la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse (LR).

Une victoire pour la présidente du conseil régional, qui avait promis que la reprise de l'activité ne se ferait pas au dépens des usagers. "Ce n'est pas aux Franciliens de payer un impôt Covid. On ne va pas demander aux Franciliens d'augmenter le pass Navigo en cette rentrée pour payer le trou dans la caisse", avait-elle déclaré sur France Inter le 31 août.