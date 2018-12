Ile-de-France : blocage de lycées et d'universités : le mouvement de contestation a continué lundi

Île-de-France, France

À Paris, le rectorat a recensé 17 lycées perturbés dans la matinée de lundi. 41 en Seine-Saint-Denis. Dans le Val-de-Marne, une centaine de jeunes se sont réunis dans la matinée devant des lycées à Maisons-Alfort et Créteil, avec des caillassages et feux de poubelles signalés. Dans les Hauts-de-Seine avec trois interpellations, des véhicules dégradés près d'un lycée à La Garenne-Colombes et des projectiles incendiaires lancés en direction du lycée.

Mardi noir dans les lycées ?

C'est ce qu'annonce pour aujourd'hui le syndicat lycéen U.N.L, l'Union Nationale Lycéenne.

Le syndicat qui prône une mobilisation tous les jours toute la semaine.

Ils protestent contre Parcours Sup, la réforme du bac, et le SNU, Service National Universel.

Trois universités touchées en Ile-de-France

Trois sites universitaires sont restés fermés lundi (Paris 1-Tolbiac, Paris 3-Censier, Nanterre) selon le ministère de l'Enseignement supérieur.