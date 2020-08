Île-de-France : de l'essence un peu moins cher avant de partir en vacances

C'est une bonne nouvelle avant de partir en vacances. Les prix des carburants ont sensiblement baissé depuis quelques jours. "Le diesel a baissé de quelques centimes, de deux centimes environ, c'était à 1,40 euros là c'est descendu à 1,38 pour cette station", raconte Aymeric à France Bleu Paris croisé à une station-service à Gennevilliers. "On part dans le sud en vacances. On a 800 kilomètres donc ça fait environ 110 euros d'essence", poursuit-il.

La carte bleue peut respirer un petit plus. Samia a deux voitures et elle senti la différence. "La plus grosse voiture a un gros moteur, c'est un gros plein, environ 80/85 euros. Là on descend à 70 euros alors qu'avant on pouvait monter jusqu'à 90 voire 100 euros parce qu'il y a eu un moment où ça augmentait, ça baissait, ça augmentait de nouveau", témoigne-t-elle.

De son côté Alban lui n'a pas senti de grande différences à la pompe. Il vient de changer de véhicule. "Je viens d'acheter une essence alors que j'étais au diesel donc c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas vu de différence, d'augmentation ou de baisse du prix du carburant". Plusieurs paramètres servent à calculer le prix du carburant, le cours du baril de pétrole, le taux de change entre l'euro et le dollar, le niveau des stocks de produits pétroliers et celui de la demande, et les taxes.