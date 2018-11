Les ambulanciers en colère manifestent ce lundi contre la réforme du financement des transports sanitaires entrée en vigueur le 1er octobre 2018. La circulation est très perturbée sur l'A4 et le périphérique parisien. Plus de 2.000 ambulanciers sont attendus à Paris

Paris, Île-de-France, France

Les ambulanciers sont en grève; c'est un mouvement national. Ils manifestent ce lundi, en cortège, contre la réforme du financement des transports sanitaires. Plus de 2.000 ambulanciers sont attendus à Paris ce lundi. Les manifestants ont peur que la réforme les pénalise car désormais ce ne sont plus les patients mais les hôpitaux qui vont choisir les transports pour les malades. Les établissements hospitaliers vont faire des appels d'offres pour ce type de transport et ils travailleront avec ceux qu'ils auront choisis.

C'est l'ubérisation de notre métier" - Djamal Naït

Djamal Naït, patron d'une société d'ambulance, était en direct dans le journal de 7h30 sur France Bleu Paris. Il fait partie des manifestants. Selon lui, cette réforme "c'est l'ubérisation de notre métier. C'est la porte ouverte aux grands groupes qui, pour reprendre notre boulot, sont prêts à faire des remises énormes. Nous, on a des tarifs réglementés, c'est compliqué même de faire 10% de remise alors que les grands groupes peuvent faire des 30% de remises ce qui va nous tuer à petit feu."

Opération escargot sur le périphérique

La circulation est très perturbée sur l'A4 et sur le périphérique parisien au niveau de Bercy ce lundi matin. L'accès vers le périphérique nord est bloqué. Vers 07h00 près de 300 ambulanciers étaient rassemblés porte de la Villette à Paris. A 07h30, les CRS bloquaient la porte de Pantin, les ambulances des manifestants étaient à l'arrêt et le périphérique intérieur était complètement saturé.

Les manifestants doivent se rendre au ministère de la Santé. Ils sont attendus vers 16h00.

Ambulanciers qui envahissent l'A4 ce matin ! pic.twitter.com/7SndjIHHls — Romane Mugnier (@mugnier_romane) November 5, 2018