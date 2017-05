Ile-de-France : hausse de +0,3% du nombre de demandeurs d'emploi fin avril 2017

Le chômage baisse de -1% en France métropolitaine fin avril 2017, indique le dernier rapport de Pôle emploi publié mercredi soir. L'Ile-de-France ne suit pas. Le nombre de demandeurs d'emploi dans notre région est en légère hausse, fin avril, de +0,3%.

Si le chômage est en baisse en France métropolitaine de -1,0% fin avril 2017, en Île-de-France, il est en hausse pour ce même mois de +0,3%.

Il y avait 666 210 demandeurs d'emploi (catégorie A) en Ile-de-France fin avril. Ce nombre augmente de +0,8 % sur trois mois (soit +5 540 personnes) mais il recule de -0,4 % sur un an.

Par catégorie

En Île-de-France, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de +0,9 % pour les moins de 25 ans (+1,7 % sur un mois et –4,5 % sur un an), de +0,8 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+0,3 % sur un mois et –1,3 % sur un an) et de +1,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–0,1 % sur un mois et +3,4 % sur un an).

Par département

Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre +0,3 % en Seine-et-Marne et +1,5 % dans les Hauts-de-Seine pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre –0,5 % en Seine-et-Marne et +1,0 % dans les Hauts-de-Seine.