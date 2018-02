Entre 2017 et 2018, le nombre d'apprentis a grimpé de près de 6% en Île-de-France. C'est la plus forte hausse depuis 2006. Et cette année, encore les allées du Salon de l'apprentissage attirent les candidats.

Paris, France

Ils sont 85.900 apprentis, inscrits en ce début d'année dans un cursus d’Île-de-France. La Région a dévoilé ces chiffres en janvier, pour soutenir les programmes qu'elle pilote et finance. Au Salon de l'apprentissage, organisé par L'Etudiant.fr Porte de Versailles à Paris, les candidats sont nombreux. Plus de 10.000 devraient venir à la rencontre des CFA et des écoles ces vendredi et samedi.

Des formations plébiscitées

"Aujourd'hui, on sent que la voie s'ouvre davantage", se réjouit Didier Kling, président de la CCI Paris-Île-de-France, qui gère 400 formations. "Après quelques années difficiles, avec des changements réglementaires, où les chefs d'entreprises se demandaient s'il fallait encore s'engager dans l'apprentissage, explique-t-il, l'apprentissage retrouve sa place !" D'ailleurs, la CCI s'est engagée à faire grimper le nombre d'apprentis de 20% d'ici 2020.

Le salon, une façon d'attirer de jeunes indécis

Au Salon de l'apprentissage, écoles de commerces, métiers de l'hôtellerie ou encore de l'esthétique, attirent beaucoup de curieux. "En cuisine, le nombre de demandes explose, sourit Roberte Marianne, du CFA de Villepinte. C'est surtout lié aux émissions de télé !" Mais elle tente aussi de séduire avec d'autres professions. "On a aussi besoin de monde en service aussi et avec de la rigueur les carrières peuvent aller loin".

En poissonnerie aussi les apprentis sont recherchés. Au stand du CFA de Rungis, trois élèves de première année alpaguent les jeunes indécis. Et ça marche. "Je venais en touriste, raconte Moriba, 16 ans et originaire de Limay (Yvelines). Et finalement je remplis le formulaire!". La promesse d'un emploi stable à la fin de sa formation et d'un salaire confortable l'ont convaincu.