Ile-de-France : le chômage en hausse de +0,2% en mars 2017

Le chômage est en hausse en mars 2017 par rapport au mois de février. Il augmente de +0,2% en Ile-de-France (+1,3% en France). Sur un an le chômage a diminué de -1,6% dans notre région.

Fin mars 2017, en Île-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 663 920. Ce nombre baisse de -0,2 % sur trois mois (soit–1 400 personnes). Il progresse de +0,2 % sur un mois et diminue de -1,6 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de +1,2 % sur trois mois (+1,3 % sur un mois et –0,9 % sur un an).

Dans les départements

Le chômage dan sles départements d'Ile-de-France en mars 2017. - Pôle emploi

Le chômage en Ile-de-France par catégorie