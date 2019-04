Ile-de-France : le chômage en légère baisse de -0,3% au premier trimestre 2019

Paris, Île-de-France, France

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) a légèrement baissé. Il est, en moyenne, de 665 220 en Ile-de-France pour le premier trimestre. C'est ce que révèle la Direction de l'emploi qui a publié ses chiffres du chômage ce vendredi.

En pourcentage la baisse est de -0,3 % soit –1 800 personnes en moins sans travail et de -0,9 % sur un an. Notre région fait un peu moins bien que la France métropolitaine où la baisse est de -0,7 % ce trimestre (–1,5 % sur un an).

Par département

Par département - Direction de l'emploi

Par sexe, par âge