En Ile-de-France, le parcours du combattant pour trouver un masque

Des rayons de masque de protection à partir de ce lundi 4 mai dans les rayons des supermarchés. L'image inquiète les pharmaciens et les buralistes, qui ont obtenu l'autorisation d'en vendre cette semaine, sans parfois parvenir à en trouver. Seulement deux bureaux de tabac sur dix ont pu en proposer à leurs clients en Ile-de-France, d'après la chambre syndicale des buralistes. "Il suffit pas de faire une annonce pour que ça puisse être le lendemain dans les boutiques", insiste Philippe Alauze, buraliste à Maison-Alfort, et secrétaire général de la chambre syndicale des buralistes franciliens.

Des écarts de prix dans les pharmacies

Vincennes, Boulogne, Saint-Denis, Paris 15ème, Paris 18ème... Nous avons passé de nombreux coups de fil dans des pharmacies pour savoir si elles possédaient des masques. Certaines n'en avaient pas avant la semaine prochaine, d'autres en vendaient, mais à quasiment 8 euros. Une officine a même refusé de nous donner les prix par téléphone.

Le simple masque en tissu peut coûter de trois à parfois plus de 30 euros. D'après Martial Fraysse de l'Académie nationale de pharmacie, ce n'est pas uniquement à cause des marges que se font certains professionnels, mais à cause des fournisseurs. "Pour les mêmes produits on a des écarts qui vont de 1 à 6, ensuite il y a des délais de livraison de deux semaines à un mois et demi. Souvent, les délais les plus courts sont les produits les plus chers", affirme-t-il. Le gouvernement a d'ailleurs décidé de limiter le prix du masque chirurgical à 95 centimes l'unité. Les masques en tissu ne sont eux pas encore encadrés.