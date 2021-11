Ile-de-France : les agents commerciaux SNCF des gares du Transilien sont en grève mercredi

À l'appel de la CGT-Cheminots, SUD-Rail et FO-Cheminots, les agents commerciaux dans les gares du Transilien, vont faire grève mercredi sur l'ensemble du réseau. L'Unsa ferroviaire et la CFDT-Cheminots se joignent au mouvement sur le seul secteur de Paris-Nord. Ils protestent contre la "déshumanisation" des gares et "l'ultrapolyvalence" demandée aux salariés chargés de la vente de billets ou de l'information des voyageurs en gare.

Les revendications portent sur les salaires et les embauches

Les syndicats réclament de meilleures rémunérations, des embauches et la présence de cheminots du premier au dernier train en gare, avec des guichets ouverts.

Les syndicats s'insurgent contre la suppression prévue d'une quarantaine de postes sur la ligne H et d'une vingtaine sur le RER B. Un sous-effectif qui, selon le syndicat, fera travailler les agents sur des secteurs plus étendus, avec plus de travail et plus de flexibilité, tandis que l'arrêt des ouvertures des guichets en extrême soirée et le dimanche diminuera les primes et donc les rémunérations, critiquent-ils.

La baisse "peut être de 100 à 300 euros sur des salaires de 1.600-1.700 euros nets", a détaillé Emmanuelle Bigot de SUD-Rail.

La crainte d'un plan social

Dans une pétition, la CGT-Cheminots de Paris-Nord dénonce le projet "Trajectoires gares" de la direction et ses "19% de trains en moins" sur la ligne H, avec des fermetures de gares et des réductions drastiques de présence humaine au sein des quelques gares restantes, dit-elle.

Le syndicat craint, à court terme, un "plan social chez les cheminots, en commençant par ceux du commercial". La déshumanisation des gares engendre souvent une insécurité grandissante, estiment les syndicats.