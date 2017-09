Ile-de-France : les forains bloquent les Champs-Elysées et perturbent la circulation sur l'A6

Les Champs Elysées et la place de l'Etoile à Paris, la porte de Bercy et l'A6 sont bloqués mardi matin par les forains. Marcel Campion, "le roi des forains" avait lancé lundi un appel à manifester à l'occasion de la journée de mobilisation contre les ordonnances qui modifient le code du travail.

Evitez la place de la Concorde et le quartier des Champs Elysées si vous vous déplacez dans Paris ce mardi matin. Des bus ont aussi été détournés de leur trajet habituel. Les forains, à l'appel du roi des forains Marcel Campion, bloquent la plus belle avenue du monde et la place de l'Etoile. Ils organisent aussi des barrages filtrants sur l'autoroute A6 près de Villabé direction Paris. La circulation n'est possible que sur une voie sur trois.

Vous ne pourrez pas non plus rentrer sur le périphérique par la porte de Bercy. L'accès est bloqué.

