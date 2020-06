Ile-de-Ré : les commerçants espèrent une reprise avec la fin de l'interdiction de déplacement liée au Covid 19

Dès ce mardi 2 Juin, on n'aura plus besoin d'attestation pour des déplacements de plus de 100 kilomètres. Un retour à la "vie normale" qui va peut-être permettre aux commerces de l'Ile-de-Ré de reprendre un peu de couleurs. Les commerçants espèrent une reprise économique dans les prochains jours.

L'Ile-de-Ré est très dépendante du tourisme. En cette période, et avec l'arrivée de l'été, habituellement, en grande majorité, les voitures qui passent le pont viennent de plus de 100 kilomètres. La "clientèle" de proximité existe bien, elle a notamment dynamisé l'île le weekend de la Pentecôte, mais cela n'est évidemment pas suffisant pour faire "tourner" tous les commerces.

La plupart des commerçants ne basculent pas dans un optimisme béat.

Marché de La Flotte-en-Ré © Radio France - Gérald Paris

Au marché de la Flotte-en-Ré, Dominique vend des vêtements depuis une dizaine d'années. Même s'il s'attend à un retour un peu plus marqué de la clientèle le weekend prochain, il estime que la saison estivale risque d'être très compliquée.

"Je suis plutôt pessimiste pour le moment. Avec les menaces sur l'emploi, le chômage va augmenter, et le pouvoir d'achat de certains français va se réduire cet été. Cela ne va pas être simple."

Est-ce que les gens auront vraiment l'argent pour partir en vacances ?

Quelques mètres plus loin, Ingrid est propriétaire d'un magasin de décoration. " On est dans l'inconnu. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment tout cela va tourner. Est-ce que les gens auront vraiment l'argent pour partir en vacances ?"

La reprise ne sera pas franche et immédiate.

Quentin gère lui une enseigne de vêtements pour homme à la Flotte. La reprise, il veut y croire, même s'il estime qu'elle ne sera pas franche et immédiate."On a vu qu'il y avait déjà plus de monde ce weekend de Pentecôte. De premiers bouchons d'accès au pont de l'île. _C'est un bon signe. On a de l'espoir_."

Plage de la Gollandière du Bois plage-en-Ré © Radio France - Gérald Paris

Un optimisme partagé par Guy, maroquinier au Bois-Plage-en-Ré. "Notre commune est très dépendante des campings. D'habitude, les gens viennent au marché et dans les commerces aux alentours. Là, ils vont directement prendre l'air à la plage. Quand les campings repartiront, je pense que le reste suivra. Maintenant, cela fait 43 ans que je suis maroquinier sur l'île, pendant cette période particulière du Covid 19, j'ai simplement bossé pour payer mon loyer, faut pas que çà dure."

Des commerces qui tirent la langue ... -30 à -50% en chiffre d'affaires. -Sur l'Ile-de-Ré aussi, la reprise est nécessaire pour éviter de voir fermer certaines enseignes, au loyer trop imposant.