Illange, France

Une usine à Illange qui produirait 110 000 tonnes de laine de roche par an. C'est le projet de Knauf, une entreprise allemande, qui est dans les cartons depuis trois mois maintenant. Mais tous les habitants du secteur ne sont pas enthousiastes à l'idée de recevoir une nouvelle industrie, non loin de chez eux. Le collectif "Stop Knauf Illange" dénonce notamment le caractère polluant de cette industrie.

L'enquête publique est ouverte

Pour vérifier si la production de laine de roche sera polluante à Illange et sur les communes alentours, une enquête publique a débuté ce jeudi. C'est également le jour choisi par les opposants au projet pour organiser leur première manifestation, devant la mairie d'Illange. "C'est une date importante, mais si on veut faire capoter cette affaire, il faut qu'on soit le plus possible", explique Jean-Luc Pierré, président de l'association contre Knauf.

L'entreprise reste confiante

Pour Alain Rysman, le futur directeur du site d'Illange, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. "Je suis très confiant par rapport à ça. Pour le moment on a beaucoup parlé des points négatifs mais il n'y a aucun risque pour la population extérieure à l'usine, pour sa santé." Knauf espère commencer à produire dès la fin de l'année 2019.