Bruz : "les ouvriers vont enfin pouvoir venir manger au chaud dans notre restaurant"

Stéphanie Daron et David Denais, gérant du restaurant La Bulle à Bruz (Ille-et-Vilaine)

«Voir les ouvriers prendre leur repas dehors au cul du camion avec cette météo, c’était inhumain » lance Stéphanie Daron, gérante avec son mari, du restaurant la Bulle à Bruz (Ille-et-Vilaine). Depuis ce mardi 9 février, ce restaurant, comme vingt-six autres en Ille-et-Vilaine, a l’autorisation d’ouvrir son établissement pour permettre aux ouvriers du bâtiment de déjeuner. C’est le résultat d’un accord signé entre la Fédération du BTP, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, la CCI, la Chambre de métiers et de l’artisanat, et la préfecture.

Dans leur restaurant de Bruz, où ils font habituellement 120 couverts, le couple de gérant proposait jusque-là des plats à emporter. « Maintenant on va pouvoir permettre à ces ouvriers de prendre un plat chaud, au chaud. Ils vont enfin pouvoir faire une vraie pause » estime David Denais, le gérant.

Une convention signée pour avoir accès à la salle du restaurant

Pour que les ouvriers puissent déjeuner en salle, il faut au préalable qu’une convention soit signée entre le restaurant et l’entreprise, « on aime la paperasse en France » sourit Stéphanie. La gérante estime néanmoins que cela devrait être assez rapide car elle connait ses clients. En salle, les conditions sanitaires à respecter sont également très strictes. « _Il faut qu’il y ait deux mètres entre chaque table. Du gel hydro-alcoolique doit également être à disposition»_explique Stéphanie.

Dans son restaurant, le couple pourra recevoir quarante clients « on va retrouver un peu de normalité, et cela fera du bien au moral de tous » ajoute le restaurateur bruzois.