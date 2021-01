972 000 euros sont débloqués pour financer des travaux de rénovation dans des locaux de la police et de la gendarmerie en Ille-et-Vilaine. Des bâtiments de la CRS 9 et ceux de l'Ecole Nationale de Police de Saint-Malo bénéficient notamment de ces crédits.

Ille-et-Vilaine : 972.000 euros débloqués pour rénover des locaux de la police et de la gendarmerie

C'est une enveloppe de 972 000 euros qui vient d'être allouée pour effectuer des travaux en 2021, dans les locaux de police et de gendarmerie, en Ille-et-Vilaine. Il s'agit d'améliorer "les conditions de travail et de vie des policiers et des gendarmes" indique le ministère de l'intérieur. Les travaux pourront démarrer dans les prochains mois.

Des travaux à l'Ecole Nationale de Police de Saint-Malo, et dans les locaux de la CRS 9 à Rennes

Ces investissements pour la modernisation des bâtiments permettront par exemple "de remplacer les menuiseries extérieures dans les bâtiments de la CRS 9 à Rennes pour 164 000 euros". Des travaux similaires seront réalisés à l’École Nationale de Police de Saint-Malo pour 80 000 euros. Des travaux visant à améliorer les performances thermiques et énergétiques seront également réalisés dans des locaux des casernes de gendarmerie à Saint-Malo pour 81 000 € et à Rennes pour 76 000 €.