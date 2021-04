Ille-et-Vilaine : à 26 ans, les jumeaux Basquin récompensés pour leurs films de mariage

Alors que l'incertitude plane encore sur la possibilité d'organiser des fêtes de mariage cet été, deux jeunes entrepreneurs bretons viennent d'être récompensés pour leur travail auprès des couples. Willy et Teddy Basquin, deux frères jumeaux de 26 ans, installés à Saint-Aubin-d'Aubigné près de Rennes ont reçu un "wedding award" décerné par le site mariages.net pour leurs prestations vidéo. Ce prix a été décerné par les couples.

Depuis deux ans, au sein de leur entreprise baptisée LFB Production, les frères Basquin produisent des films de mariage. "On intervient du matin au soir sur les jours de mariage. On n'est pas là montre en main, à rajouter une pression supplémentaire sur les mariés. On veut capter toutes les émotions qui ont été vécues au fil de la journée," confie Willy Basquin. Le duo de frères ne lésine pas sur les moyens pour réaliser ses films en qualité cinéma d'une vingtaine de minutes. Ils font parfois intervenir des drones.

La crise a reporté de nombreux mariages

Les frères Basquin réalisent aussi des vidéos lors d'événements dans les entreprises. Ils tournent également des films publicitaires. Depuis deux ans pourtant, comme leurs confrères du secteur, ils n'ont pas été gâtés. La crise du Covid a stoppé voire retarder de nombreux projets, mais ils ont pu limiter la casse. "On a perdu plus de la moitié des prestations mariages l'an dernier mais il y a aussi eu beaucoup de reports. Les mariages de cette année, sont ceux de l'an dernier. Les entreprises, elles, ont tout de même fait appel à nous pour réaliser des films publicitaires pour vendre leurs produits sur Internet. Cette façon de communiquer s'est beaucoup développée avec la crise sanitaire."

La crise sanitaire a aussi poussé Willy et Teddy Basquin à se réinventer et à poursuivre leur développement. "On a lancé une nouvelle offre, le direct sur internet avec plusieurs caméras. On s'installe chez les entrepreneurs et on lance le direct sur plusieurs canaux de diffusion."