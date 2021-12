Ille-et-Vilaine : à dix jours de Noël, l'effervescence à la plateforme colis du Rheu

De 160 000 colis habituellement, à 270 000 ce mardi. A quelques jours de Noël, la plateforme colis de la Poste, au Rheu, ne chôme pas. En plus des 220 salariés, une centaine d'intérimaires ont été recrutés pour épauler les équipes, dans ce qui est la plus grosse période de l'année. "C'est la journée la plus forte de l'année. La journée où on attend le plus de colis, juste avant Noël. Les colis viennent de toute la France, pour être triés et distribués dans la région demain matin, de façon à ce que les clients puissent avoir leur colis en 48 heures", explique le directeur du site, Eric Hardy.

Les paquets partent pour sept départements : toute la Bretagne, mais également, la Mayenne, la Manche et le Calvados, soit440 destinations. Le groupe s'attend à ce que le secteur continue de prospérer. 'L'activité colis est en pleine croissance, en réponse de la croissance du e-commerce, car on commande de plus en plus sur internet."

La plus grande partie du tri est automatisée, quelques milliers de colis seulement sont pris en charge manuellement, en raison de leurs dimension, de leur poids ou de leur fragilité. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La promesse : 48 heures entre la prise en charge du colis et son dépôt chez le destinataire. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le Covid comme accélérateur

Avec le Covid-189 les clients ont pris l'habitude de commander, et vont commander de plus en plus. On fait l'année dernière 470 millions de colis, on devrait faire un peu plus de 500 millions cette année, 750 millions en 2025 et un milliard de colis en 2030. Entre aujourd'hui et 2030 on va doubler notre nombre de colis" au niveau France, poursuit Eric Hardy. Par rapport à 2020, l'activité a progressé de 20%, et ce même si sur la période des fêtes, elle est en légère baisse. Au total, entre le 15 novembre et le 24 décembre au soir, la plateforme devrait avoir traité environ 7,4 millions de paquets.

