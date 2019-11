Ille-et-Vilaine : A Sains, elle reprend le bar de la commune après cinq ans de fermeture

Sains, France

On pousse les portes du "O'Bon Accueil" à Sains, et l'on tombe sur une joyeuse équipe de chasseurs, venue fêter la battue matinale. Derrière le bar, Sabrina Thuillier se démultiplie. Tout le week-end, le bar ouvre, grâce à elle et l'association des anciens combattants, pour conserver la licence IV de l'établissement qui arrive à expiration le 12 novembre. Pourquoi vouloir conserver la licence d'un débit de boisson abandonné depuis cinq ans ? Car l'établissement va être repris par Sabrina Thuillier, qui compte sur une réouverture dans le courant du mois de janvier prochain.

"Habiter dans un petit village, c'est bien, mais quand il y a de l'animation c'est pas mal aussi ! On dit que les petits villages meurent, donc pourquoi pas les faire revivre en créant un point de convivialité ?" nous demande Sabrina Thuillier. Car c'est tout l'enjeu de cette réouverture, dans une commune où les commerces n'existent pas. En janvier, l'établissement fera bar, mais aussi dépôt de pain, sandwicherie, point presse et relais-colis. De quoi recréer du lien entre les habitants du coin, dont fait partie Isabelle : "Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens seuls. je pense notamment aux personnes d'un certain âge, et l'on sait que l'on a besoin des autres. On a besoin des autres donc c'est hyper important!"

Pratique, aussi. Philippe est employé communal à Sains. Avant, il faisait dix kilomètres le midi pour rentrer manger chez lui : "Je n'aurais plus de trajet à faire. Et puis on pourra inviter les copains, et faire des petites soirées pour animer le bourg." A la mairie aussi on se félicite de ce projet, comme nous l'explique un des adjoints au maire, André Jaffrennou : "On a eu plusieurs personnes qui étaient demandeuses de cette réouverture, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il a fallu qu'on trouve la bonne personne. Les gens n'auront plus à aller à Pontorson ou à Pleine-Fougère pour acheter une baguette de pain ou prendre le journal. Donc c'était vraiment un service de proximité qui était nécessaire pour nous."

Si le commerce doit ouvrir en janvier 2020, un autre projet doit entrer en construction à partir de l'an prochain : la zone artisanale de la Fontaine-au-Jeune. De quoi voir affluer quelques clients potentiels pour Sabrina Thuillier et le "O'Bon Accueil".