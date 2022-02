Ille-et-Vilaine : certaines communes très touchées par la hausse des prix de l'électricité

Les prix de l'électricité sont en forte hausse, et si cette augmentation est contenue pour les particuliers, elle reste importante pour les entreprises, ou les collectivités locales. En Ille-et-Vilaine, c'est notamment le cas à Cesson-Sévigné, ou à Guichen.

Dans cette commune d'un peu plus de 8000 habitants, les prix de l'électricité ont pris 55%. "Cela nous impacte à hauteur de plus de 100 000 euros, actuellement le coût de l'énergie pour nos 50 bâtiments communaux est de 200 000 euros, avec cette hausse de 55%, cela fait environ 100 000 euros en plus", explique Jean-Philippe Méhu, adjoint en charges des finances à la mairie de Guichen.

Pas de report des investissements prévus

Cette hausse représente environ 1% du budget total de la ville, qui s'élève à 10 millions d'euros, une somme non négligeable donc. Cependant, cette augmentation des prix de l'électricité ne va pas provoquer de hausse des impôts locaux (la mairie avait déjà prévu de les augmenter légèrement), et ne compromet pas les projets et investissements prévus.

En revanche, la collectivité fait la chasse aux économies. "C'est un peu moins de papier, un peu moins de fournitures administratives, on tire sur chaque ligne pour essayer de compenser cette hausse des prix de l'électricité", continue Jean-Philippe Méhu. Les agents municipaux ont notamment été sensibilisés aux économies d'énergie.

Hausse des prix des matières premières aussi

La commune de Cesson-Sévigné est aussi concernée par cette hausse des prix de l'électricité, avec une facture en hausse de 35%. Mais l'adjointe aux finances de la commune Isabelle Wyart est surtout inquiète de l'inflation générale.

"Notamment des matières premières, ces augmentations tarifaires de nos contrats de fourniture et de prestations vont être très importantes. Le contrat pour le nettoyage des rues par exemple, c'est à peu près 60 000 euros en temps normal, et là on a 20% d'augmentation de cette prestation", explique-t-elle.