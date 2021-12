Ille-et-Vilaine : des annulations avant les fêtes, les traiteurs sont inquiets

En Ille-et-Vilaine, les traiteurs sont particulièrement inquiets par le rebond de l'épidémie. Ils subissent de plein fouet l'annulation des réceptions de fin d'année dans les entreprises. Il n y a pas d'interdictions formelles venant des autorités mais il s'agit plutôt d'un principe de précaution pour éviter des clusters.

Baisse d'activité

Sébastien Chevrier est gérant de "l'instant réception" au Verger. Avec ses sept salariés, il travaille avec les CE ou les entreprises pour des réceptions de fin d'année qui en moyenne peuvent accueillir de 60 à 150 personnes. Ce mois de décembre s'annonce mal alors que, lors d'une fin d'année normale, il réalise entre 10 et 15 prestations par semaine "c'est très compliqué; on se retrouve avec une activité en baisse de 50%, on a peur de ne plus avoir de travail ". Les professionnels doivent faire face aussi à des annulations de dernière minute "ça s'annule parfois la veille pour le lendemain" déplore Jérôme Faligot traiteur à Betton près de Rennes et par ailleurs président de l'association Tégo, des traiteurs du grand ouest, "c'est en plus la double peine avec la nourriture qu'on doit jeter car on n'a pas le droit de la donner au personnel".

Inquiétudes pour le réveillon

Le réveillon du nouvel an représente à lui seul le le tiers de l'activité du mois pour Sébastien Chevrier. Mais à moins de quatre semaines, c'est le grand flou car des annulations pourraient se faire si la situation sanitaire se dégrade encore.

Tous les devis avec les clients ont été validés pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, mais sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. Ils se posent beaucoup de questions - Sébastien Chevrier, traiteur

Un appel à l'aide

Jérôme Faligot lance un appel à l'aide "on demande un soutien de l'Etat à notre profession. On a un métier à part entière et nos problèmes doivent être étudiés hors de la restauration. Ce n'est pas pareil". Les traiteurs veulent pouvoir bénéficier de nouveau du fonds de solidarité, des aides pour les charges sociales et patronales et du chômage partiel.