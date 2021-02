David Carteret a voulu participer au mouvement de contestation national des restaurateurs. Ce lundi 1er février à 9 heures, il a ouvert son bar-pizzeria à Etrelles en Ille-et-Vilaine, mais deux minutes plus tard les gendarmes sont intervenus. Le restaurateur se ravise et ferme son établissement.

Ille-et-Vilaine : il ouvre son restaurant mais les gendarmes interviennent deux minutes plus tard

David Carteret l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. Ce lundi 1er févier il a ouvert son bar-pizzeria Le 82 à Etrelles (Ille-et-Vilaine) malgré l'interdiction. Mais l'ouverture a duré peu de temps. Les gendarmes sont rapidement intervenus pour lui présenter les sanctions qu'il encourait.

L'Etrellais avait répondu à l'appel des Ultras essentiels. Ces restaurateurs, issus de toute la France, qui voulaient ouvrir leurs établissements pour protester contre leur fermeture et alerter sur leur situation.

On était ouvert à 9h ce matin et à 9h02 on avait la gendarmerie qui était devant notre bar. - David Carteret

Devant la liste de sanctions auxquelles il s'exposait, David Carteret s'est ravisé. "Les gendarmes nous ont notifiés un premier avertissement. Puis ils nous ont expliqués les risques qu'on encourait à savoir : _le remboursement de toutes les aides déjà perçues, la suppression des aides à venir, plus une amende, plus une fermeture administrative._"

Si on veut que ça avance, il faut se mobiliser. - David Carteret

Le tenancier du bar-pizzeria 82 n'est pas en colère contre les gendarmes, "ils font leur travail".

Il éprouve de l'amertume envers ses confrères. "_On est mécontent parce qu'_on a lancé un mouvement qui n'a pas été assez suivi. Plusieurs confrères se plaignent sur les réseaux sociaux mais le jour où il faut se mobiliser, ils ne le font pas. Si on veut que ça avance, il faut y aller tous ensemble main dans la main."

David Carteret a donc fermé son établissement. Pour l'heure, il ne projette pas de recommencer l'opération.